В ближайшие дни в Курганской области будет очень жарко

14 июля 2022 в 05:50 Размер текста - 17 +

Как именно спасаться от жары — каждый решает сам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во многих регионах РФ (Курганской области в том числе) в ближайшие дни ожидается сильная жара. Информация об этом появилась в СМИ. «Очень жарко [будет] на Урале. В Екатеринбурге температура выше нормы на четыре-пять градусов, в Челябинской и Курганской областях — до 36 градусов», — сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с журналистами агентства ТАСС. О том, что в понедельник 11 июля температура воздуха в ряде районов Курганской области достигла отметки в 34 градуса по шкале Цельсия, URA.RU писало ранее. Прогноз появился на сайте Курганского ЦГМС. Кроме того, корреспонденты агентства информировали читателей о том, что в регионе 14 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Во многих регионах РФ (Курганской области в том числе) в ближайшие дни ожидается сильная жара. Информация об этом появилась в СМИ. «Очень жарко [будет] на Урале. В Екатеринбурге температура выше нормы на четыре-пять градусов, в Челябинской и Курганской областях — до 36 градусов», — сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с журналистами агентства ТАСС. О том, что в понедельник 11 июля температура воздуха в ряде районов Курганской области достигла отметки в 34 градуса по шкале Цельсия, URA.RU писало ранее. Прогноз появился на сайте Курганского ЦГМС. Кроме того, корреспонденты агентства информировали читателей о том, что в регионе 14 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами.