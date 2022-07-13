13 июля 2022

В ближайшие дни в Курганской области будет очень жарко

© Служба новостей «URA.RU»
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Как именно спасаться от жары — каждый решает сам Фото:

Во многих регионах РФ (Курганской области в том числе) в ближайшие дни ожидается сильная жара. Информация об этом появилась в СМИ.

«Очень жарко [будет] на Урале. В Екатеринбурге температура выше нормы на четыре-пять градусов, в Челябинской и Курганской областях — до 36 градусов», — сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с журналистами агентства ТАСС.

О том, что в понедельник 11 июля температура воздуха в ряде районов Курганской области достигла отметки в 34 градуса по шкале Цельсия, URA.RU писало ранее. Прогноз появился на сайте Курганского ЦГМС. Кроме того, корреспонденты агентства информировали читателей о том, что в регионе 14 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами.

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Во многих регионах РФ (Курганской области в том числе) в ближайшие дни ожидается сильная жара. Информация об этом появилась в СМИ. «Очень жарко [будет] на Урале. В Екатеринбурге температура выше нормы на четыре-пять градусов, в Челябинской и Курганской областях — до 36 градусов», — сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с журналистами агентства ТАСС. О том, что в понедельник 11 июля температура воздуха в ряде районов Курганской области достигла отметки в 34 градуса по шкале Цельсия, URA.RU писало ранее. Прогноз появился на сайте Курганского ЦГМС. Кроме того, корреспонденты агентства информировали читателей о том, что в регионе 14 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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