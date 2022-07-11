11 июля 2022

В Курганской области пройдут дожди с грозами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Курган, плохая видимость, ливень, дождь, машина
Дожди, по данным синоптиков, будут идти в регионе два дня Фото:

В Курганской области 13 и 14 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 13.07.2022, 14.07.2022. День: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — указано на сайте.

По данным синоптиков, ночью минимальная температура воздуха в регионе в эти дни может составить +13 градусов, а максимальная — +18 градусов. Днем, по прогнозу, потеплеет до +33 градусов. Ожидается, что в эти дни ветер будет слабым и неустойчивым. 12 июля скорость ветра может достичь 10 метров в секунду.

В Курганской области с 8 июля наблюдается жаркая погода. Среднемесячная температура в регионе, по прогнозу синоптиков, будет в пределах нормы. Она может составить +19,3 градуса.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Курганской области 13 и 14 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 13.07.2022, 14.07.2022. День: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — указано на сайте. По данным синоптиков, ночью минимальная температура воздуха в регионе в эти дни может составить +13 градусов, а максимальная — +18 градусов. Днем, по прогнозу, потеплеет до +33 градусов. Ожидается, что в эти дни ветер будет слабым и неустойчивым. 12 июля скорость ветра может достичь 10 метров в секунду. В Курганской области с 8 июля наблюдается жаркая погода. Среднемесячная температура в регионе, по прогнозу синоптиков, будет в пределах нормы. Она может составить +19,3 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...