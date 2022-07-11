В Курганской области пройдут дожди с грозами

В Курганской области 13 и 14 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.
«Прогноз погоды по Курганской области. 13.07.2022, 14.07.2022. День: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — указано на сайте.
По данным синоптиков, ночью минимальная температура воздуха в регионе в эти дни может составить +13 градусов, а максимальная — +18 градусов. Днем, по прогнозу, потеплеет до +33 градусов. Ожидается, что в эти дни ветер будет слабым и неустойчивым. 12 июля скорость ветра может достичь 10 метров в секунду.
В Курганской области с 8 июля наблюдается жаркая погода. Среднемесячная температура в регионе, по прогнозу синоптиков, будет в пределах нормы. Она может составить +19,3 градуса.
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В Курганской области 13 и 14 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 13.07.2022, 14.07.2022. День: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — указано на сайте. По данным синоптиков, ночью минимальная температура воздуха в регионе в эти дни может составить +13 градусов, а максимальная — +18 градусов. Днем, по прогнозу, потеплеет до +33 градусов. Ожидается, что в эти дни ветер будет слабым и неустойчивым. 12 июля скорость ветра может достичь 10 метров в секунду. В Курганской области с 8 июля наблюдается жаркая погода. Среднемесячная температура в регионе, по прогнозу синоптиков, будет в пределах нормы. Она может составить +19,3 градуса.