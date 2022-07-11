В Курганской области пройдут дожди с грозами

Дожди, по данным синоптиков, будут идти в регионе два дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 13 и 14 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 13.07.2022, 14.07.2022. День: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — указано на сайте.

По данным синоптиков, ночью минимальная температура воздуха в регионе в эти дни может составить +13 градусов, а максимальная — +18 градусов. Днем, по прогнозу, потеплеет до +33 градусов. Ожидается, что в эти дни ветер будет слабым и неустойчивым. 12 июля скорость ветра может достичь 10 метров в секунду.

В Курганской области с 8 июля наблюдается жаркая погода. Среднемесячная температура в регионе, по прогнозу синоптиков, будет в пределах нормы. Она может составить +19,3 градуса.