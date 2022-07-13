В Евросоюзе произошел раскол из-за российского Калининграда

14 июля 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

Часть европейских дипломатов обвинили Еврокомиссию в неясной формулировке правил, регулирующих санкции против России, что в последствии привело к транспортной блокаде Калининграда. Об этом сообщает газета Financial Times. «Некоторые дипломаты говорят, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что Комиссия неясно сформулировала правила», — говорится в статье. Один из дипломатов заявил изданию: «Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии». Кроме того, ряд чиновников критикуют масштабы и интенсивность литовских проверок российских поездов, сообщают авторы. Дипломаты беспокоятся о том, что проверки могут спровоцировать «опасное противостояние с Россией в геополитически чувствительной части Европы». Ранее, 13 июля, Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям против России, в которых порекомендовала ЕС не запрещать железнодорожный транзит товаров через Калининград. Губернатор региона Антон Алиханов назвал это решение первым шагом к решению проблемы. Бельгия также предоставила документ, согласно которому перемещение грузов между субъектами РФ ограничивать нельзя, а правительство Германии возмутилось решением Литвы закрыть транзит грузов в Калининградскую область и потребовало отмены этих мер. Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград 18 июня. Власти страны объясняли это решение антироссийской санкционной политикой Европейского союза в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины.