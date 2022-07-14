В Тюмени осудят косметологов, обманувших пенсионеров на миллионы

Пенсионеров запугивали и обманом заставляли брать кредиты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени перед судом предстанут сотрудники частной косметологической клиники, которые обманом оформляли кредиты на пенсионеров, тем самым получив со 165 человек 16 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона, со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

«Окончено расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы. Работники частной косметологической клинике в Тюмени склоняли людей, преимущественно пенсионеров, к прохождению бесплатной диагностики организма. После сообщали пострадавшим ложные сведения и убеждали пройти курс терапии за 300 тысяч рублей», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напуганные данными о своем неудовлетворительном здоровье, пенсионеры соглашались платить. Им также сообщали, что по льготной программе стоимость услуг можно уменьшить втрое, а если оформить кредит — то за все и вовсе заплатит клиника, так как исследование проходят по госпрограмме.

Люди подписывали документы, но вскоре им начинали звонить из банков и сообщать о просрочках. В клинике же озадаченным пенсионерам показывали договоры, которые они заключили добровольно. Таким образом мошенникам удалось обмануть 165 человек, получив с них более 16 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.