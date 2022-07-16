16 июля 2022
15 июля 2022

В Кургане после испытаний провалился асфальт и затопило двор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , трубы, раскопанная дорога, ограничительная лента
На курганской улице Васильева произошел провал асфальта Фото:

На курганской улице Сергея Васильева в результате гидравлических испытаний провалился асфальт, и вышедшей из провала водой затопило близлежащий двор. Об этом сообщили в городской администрации.

«На тепловых сетях по адресу: ул. С.Васильева, 30 в результате проведения гидравлических испытаний <…> произошел порыв на теплотрассе. В результате чего на дороге образовался провал», — пишет пресс-служба мэрии. Место обвала огорожено. На фотоснимках видно, что также пострадал двор дома по Мяготина, 76 — здесь вода затопила часть территории.

К месту порыва приехали специалисты городского департамента ЖКХ. Работы по устранению аварии ведут бригады «Курганской генерирующей компании».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане отключат горячую воду. Эта мера необходима для проведения гидравлических испытаний городских теплосетей.

В Кургане на улице Сергея Васильева провалился асфальт
На улице Васильева в Кургане теплосети не прошли гидравлическое испытание
Затопленный курганский двор по Мяготина, 76 после гидравлических испытаний

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На курганской улице Сергея Васильева в результате гидравлических испытаний провалился асфальт, и вышедшей из провала водой затопило близлежащий двор. Об этом сообщили в городской администрации. «На тепловых сетях по адресу: ул. С.Васильева, 30 в результате проведения гидравлических испытаний <…> произошел порыв на теплотрассе. В результате чего на дороге образовался провал», — пишет пресс-служба мэрии. Место обвала огорожено. На фотоснимках видно, что также пострадал двор дома по Мяготина, 76 — здесь вода затопила часть территории. К месту порыва приехали специалисты городского департамента ЖКХ. Работы по устранению аварии ведут бригады «Курганской генерирующей компании». Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане отключат горячую воду. Эта мера необходима для проведения гидравлических испытаний городских теплосетей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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