На курганской улице Васильева произошел провал асфальта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганской улице Сергея Васильева в результате гидравлических испытаний провалился асфальт, и вышедшей из провала водой затопило близлежащий двор. Об этом сообщили в городской администрации.

«На тепловых сетях по адресу: ул. С.Васильева, 30 в результате проведения гидравлических испытаний <…> произошел порыв на теплотрассе. В результате чего на дороге образовался провал», — пишет пресс-служба мэрии. Место обвала огорожено. На фотоснимках видно, что также пострадал двор дома по Мяготина, 76 — здесь вода затопила часть территории.

К месту порыва приехали специалисты городского департамента ЖКХ. Работы по устранению аварии ведут бригады «Курганской генерирующей компании».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане отключат горячую воду. Эта мера необходима для проведения гидравлических испытаний городских теплосетей.

В Кургане на улице Сергея Васильева провалился асфальт фото: VK Город Курган

На улице Васильева в Кургане теплосети не прошли гидравлическое испытание фото: VK Город Курган

Затопленный курганский двор по Мяготина, 76 после гидравлических испытаний фото: VK Город Курган