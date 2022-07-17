17 июля 2022
16 июля 2022

В центре Кургана до конца месяца закроют дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, кирпич, ремонтные работы, строительные работы
Участок улицы Томина в Кургане будет закрыт до 31 июля включительно Фото:

Участок улицы Томина в центре Кургана будет закрыт для движения до 31 июля включительно. Это необходимо для проведения аварийных работ, сообщают в ПАО «Курганская генерирующая компания».

«Внимание! Ограничения движения транспорта. Для проведения аварийных работ будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Томина от улицы Коли Мяготина до улицы Пушкина с 08:00 18 июля до 24:00 31 июля», — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее URA.RU сообщало, что указанный участок улицы Томина закрывали с 6 июля. Движение автомобилей по нему планировалось возобновить после 19 июля. Кроме того, в центре Кургана из-за ремонтных работ полностью закрыта улица Гоголя. Это ограничение будет действовать до 29 июля. Также сообщалось, что курганцы жалуются на пробки из-за закрытия моста и перекрытия центральных улиц. При этом курганские власти признались, что набивают руку на ремонте Некрасовского моста.

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Участок улицы Томина в центре Кургана будет закрыт для движения до 31 июля включительно. Это необходимо для проведения аварийных работ, сообщают в ПАО «Курганская генерирующая компания». «Внимание! Ограничения движения транспорта. Для проведения аварийных работ будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Томина от улицы Коли Мяготина до улицы Пушкина с 08:00 18 июля до 24:00 31 июля», — говорится в сообщении на сайте компании. Ранее URA.RU сообщало, что указанный участок улицы Томина закрывали с 6 июля. Движение автомобилей по нему планировалось возобновить после 19 июля. Кроме того, в центре Кургана из-за ремонтных работ полностью закрыта улица Гоголя. Это ограничение будет действовать до 29 июля. Также сообщалось, что курганцы жалуются на пробки из-за закрытия моста и перекрытия центральных улиц. При этом курганские власти признались, что набивают руку на ремонте Некрасовского моста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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