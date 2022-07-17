В центре Кургана до конца месяца закроют дорогу

Участок улицы Томина в Кургане будет закрыт до 31 июля включительно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участок улицы Томина в центре Кургана будет закрыт для движения до 31 июля включительно. Это необходимо для проведения аварийных работ, сообщают в ПАО «Курганская генерирующая компания».

«Внимание! Ограничения движения транспорта. Для проведения аварийных работ будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Томина от улицы Коли Мяготина до улицы Пушкина с 08:00 18 июля до 24:00 31 июля», — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее URA.RU сообщало, что указанный участок улицы Томина закрывали с 6 июля. Движение автомобилей по нему планировалось возобновить после 19 июля. Кроме того, в центре Кургана из-за ремонтных работ полностью закрыта улица Гоголя. Это ограничение будет действовать до 29 июля. Также сообщалось, что курганцы жалуются на пробки из-за закрытия моста и перекрытия центральных улиц. При этом курганские власти признались, что набивают руку на ремонте Некрасовского моста.