Экс-директора курганского лесничества оштрафовали за коррупцию

18 июля 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Бывшего руководителя ГКУ «Шумихинское лесничество» приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего руководителя ГКУ «Шумихинское лесничество» (Курганская область) Валентину Спицину признали виновной в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Суд приговорил женщину к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщает региональное следственное управление СК. «Установлено, что летом 2019 года женщина, исполняя обязанности директора ГКУ „Шумихинское лесничество“, получила от предпринимателя взятку в виде имущества и услуг имущественного характера на сумму около 30 тысяч рублей. Деньги были выплачены за непривлечение к административной ответственности за нарушение лесного законодательства и общее покровительство», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Помимо этого, суд установил, что обвиняемая, злоупотребляя своими полномочиями, дала незаконные указания подчиненным о безвозмездном отводе лесных участков в интересах своей родственницы. «Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — отмечают в СУ СК. Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2020 года силовики заинтересовались незаконными рубками в ГКУ «Шумихинское лесничество». Инсайдеры заявлял, что вскрылись две схемы. По одной — браконьерская вырубка велась самим лесничеством, по второй — за вознаграждение это позволяли делать местным жителям. При этом Спицина в разговоре с URA.RU удивлялась, что она могла попасть в число подозреваемых. Женщина отмечала, что лесничество само заявило о незаконной рубке, а сама она не имела права давать разрешение на рубку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего руководителя ГКУ «Шумихинское лесничество» (Курганская область) Валентину Спицину признали виновной в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Суд приговорил женщину к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщает региональное следственное управление СК. «Установлено, что летом 2019 года женщина, исполняя обязанности директора ГКУ „Шумихинское лесничество“, получила от предпринимателя взятку в виде имущества и услуг имущественного характера на сумму около 30 тысяч рублей. Деньги были выплачены за непривлечение к административной ответственности за нарушение лесного законодательства и общее покровительство», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Помимо этого, суд установил, что обвиняемая, злоупотребляя своими полномочиями, дала незаконные указания подчиненным о безвозмездном отводе лесных участков в интересах своей родственницы. «Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — отмечают в СУ СК. Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2020 года силовики заинтересовались незаконными рубками в ГКУ «Шумихинское лесничество». Инсайдеры заявлял, что вскрылись две схемы. По одной — браконьерская вырубка велась самим лесничеством, по второй — за вознаграждение это позволяли делать местным жителям. При этом Спицина в разговоре с URA.RU удивлялась, что она могла попасть в число подозреваемых. Женщина отмечала, что лесничество само заявило о незаконной рубке, а сама она не имела права давать разрешение на рубку.