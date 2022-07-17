В Новом Уренгое мэрия предупредила владельцев об эвакуациях машин

Жителям Нового Уренгоя придется заплатить за хранение машины на автостоянке Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Мэрия Нового Уренгоя предупредила автовладельцев о предстоящих эвакуациях с улиц и дворов города на спецстоянку. Как сообщается в местном паблике «ВКонтакте», меры будут приниматься в отношении машин, которые власти посчитали «брошенными».

«Информируем владельцев транспортных средств о том, что необходимо переставить брошенный автотранспорт в места, предназначенные для ремонта, хранения или стоянки. Если владелец не отреагирует, то транспортное средство будет отправлено на специализированную стоянку» — написали в группе.

Корреспонденты URA.RU обратились мэрию, там рассказали, что работа по очистке жилых микрорайонов от брошенных машин в Новом Уренгое ведется на постоянной основе. Ежегодно процедуру эвакуации проходят около 30 единиц техники.

«Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса устанавливает владельца разукомплектованной техники. Если владелец не принимает мер после уведомления о необходимости передислокации, автомобиль эвакуируется» — рассказали в пресс-службе. Также в мэрии добавили, что владельцам, чьи машины будут эвакуированы на специализированную стоянку, придется заплатить.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный водитель угрожал полицейским отверткой. Житель Тарко-Сале, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, закрылся в машине от сотрудников ДПС, которым при этом угрожал ножом и отверткой.