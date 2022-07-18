18 июля 2022

Украинские националисты сбежали от тюменцев из полка «Ахмат». Видео

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
Специальная военная операция по денацификации Украины началась 24 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время штурма завода заря в Луганской народной республике боевики из батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) спасались бегством. Об этом рассказал один из тюменских добровольцев, участвующих в спецоперации по денацификации Украины в составе полка «Ахмат». Соответствующий видеоролик был опубликован на видеохостинге Youtube.

«Я — посетитель №1 на заводе „Заря“, который батальон Айдар (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ — прим. ред.) оставил. Без единого выстрела мы его забрали», — сообщил на видеозаписи боец с позывным «Дорожник».

Он добавил, что украинские националисты часто бегут с поля боя, столкнувшись российскими военными. В основном, борьбу они ведут с использованием артиллерии. Помимо «Дорожника» в составе полка «Ахмат» находится еще 15 добровольцев из Тюменской области.

Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость и заключила ряд соглашений.

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Во время штурма завода заря в Луганской народной республике боевики из батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) спасались бегством. Об этом рассказал один из тюменских добровольцев, участвующих в спецоперации по денацификации Украины в составе полка «Ахмат». Соответствующий видеоролик был опубликован на видеохостинге Youtube. «Я — посетитель №1 на заводе „Заря“, который батальон Айдар (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ — прим. ред.) оставил. Без единого выстрела мы его забрали», — сообщил на видеозаписи боец с позывным «Дорожник». Он добавил, что украинские националисты часто бегут с поля боя, столкнувшись российскими военными. В основном, борьбу они ведут с использованием артиллерии. Помимо «Дорожника» в составе полка «Ахмат» находится еще 15 добровольцев из Тюменской области. Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость и заключила ряд соглашений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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