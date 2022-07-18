Специальная военная операция по денацификации Украины началась 24 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время штурма завода заря в Луганской народной республике боевики из батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) спасались бегством. Об этом рассказал один из тюменских добровольцев, участвующих в спецоперации по денацификации Украины в составе полка «Ахмат». Соответствующий видеоролик был опубликован на видеохостинге Youtube.

«Я — посетитель №1 на заводе „Заря“, который батальон Айдар (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ — прим. ред.) оставил. Без единого выстрела мы его забрали», — сообщил на видеозаписи боец с позывным «Дорожник».

Он добавил, что украинские националисты часто бегут с поля боя, столкнувшись российскими военными. В основном, борьбу они ведут с использованием артиллерии. Помимо «Дорожника» в составе полка «Ахмат» находится еще 15 добровольцев из Тюменской области.

Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость и заключила ряд соглашений.