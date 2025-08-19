Россияне платят за мобильный интернет больше тысячи рублей в месяц

В первом полугодии 2025 года средние траты россиян на услуги мобильных операторов превысили 1,1 тысячи рублей в месяц, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики «СберСпасибо», «СберМобайла» и Т-Банка.
Как пишет «Коммерсант», эксперты отмечают, что в расходы включаются не только услуги мобильной связи, но и дополнительные сервисы — домашний интернет, онлайн-кинотеатры, а также оплата связи родственникам или с нескольких сим-карт. Операторы объясняют рост стоимости тарифов увеличением расходов на оборудование, эксплуатацию сетей, электроэнергию и другие ресурсы. Существенное влияние оказывает и рост потребления интернет-трафика: абоненты все чаще пользуются новыми интернет-сервисами и «тяжелым» контентом, что требует дополнительных инвестиций в инфраструктуру.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявляет о постоянном мониторинге обоснованности повышения тарифов и при необходимости принимает меры антимонопольного реагирования. Минцифры подчеркивает, что услуги связи в России остаются одними из самых доступных в мире, а по данным Росстата, средняя абонентская плата составляет около 680 рублей в месяц, хотя в июле 2025 года она выросла на 13,9% год к году. Эксперты отмечают, что операторы не повышают тарифы сразу для всех категорий абонентов. При установлении новых цен компании ориентируются на платежеспособность клиентов, уровень тарифов у конкурентов и позицию регулятора.
Некоторые операторы прибегают к схеме постепенного повышения стоимости: тариф увеличивается, но клиенту временно предоставляется скидка, которая затем сокращается. Кроме того, операторы временно приостановили пересмотр цен из-за блокировок связи по соображениям безопасности, чтобы не вызывать раздражение абонентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.