19 июля 2022

Губернатор привезет московскую art-ярмарку в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов поддержал идею москвички о проведении art-ярмарки в регионе Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поддержал идею проведения в регионе ярмарку «Art Russia». Информация об этом появилась в telegram-канале Пул-89.

«На Ямал едет современное искусство. Одна из участниц арт-форума „Таврида“ из Москвы предложила губернатору провести в округе ярмарку „Art Russia“, а он идею поддержал», — уточняют в Пул-89.

Ранее URA.RU рассказывал о выступлении главы ЯНАО на форуме «Таврида». В частности, Дмитрий Артюхов рассказал детям, как убедить губернатора, что в регионе необходимо построить арт-резиденции.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поддержал идею проведения в регионе ярмарку «Art Russia». Информация об этом появилась в telegram-канале Пул-89. «На Ямал едет современное искусство. Одна из участниц арт-форума „Таврида“ из Москвы предложила губернатору провести в округе ярмарку „Art Russia“, а он идею поддержал», — уточняют в Пул-89. Ранее URA.RU рассказывал о выступлении главы ЯНАО на форуме «Таврида». В частности, Дмитрий Артюхов рассказал детям, как убедить губернатора, что в регионе необходимо построить арт-резиденции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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