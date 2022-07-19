Губернатор привезет московскую art-ярмарку в ЯНАО

Дмитрий Артюхов поддержал идею москвички о проведении art-ярмарки в регионе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поддержал идею проведения в регионе ярмарку «Art Russia». Информация об этом появилась в telegram-канале Пул-89.

«На Ямал едет современное искусство. Одна из участниц арт-форума „Таврида“ из Москвы предложила губернатору провести в округе ярмарку „Art Russia“, а он идею поддержал», — уточняют в Пул-89.

Ранее URA.RU рассказывал о выступлении главы ЯНАО на форуме «Таврида». В частности, Дмитрий Артюхов рассказал детям, как убедить губернатора, что в регионе необходимо построить арт-резиденции.