Глава ЯНАО рассказал детям, как общаться с губернаторами

Дмитрий Артюхов выступил в арт-кластере «Таврида». Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов выступил в арт-кластере «Таврида». Глава региона рассказал детям, как убедить властей построить Арт-резиденции, сообщает telegram-канал Пул-89.

«Три года назад, в 2019 году, Дмитрий Артюхов заявил, что Ямал стал одним из пилотных регионов, где создадут Арт-резиденции. Чем наполнить пространства, решали вместе с молодежью», — уточняют в telegram-канал Пул-89.

Ранее URA.RU рассказывал, что в ЯНАО в числе первых открылась арт-резиденция «Полярис» в Салехарде. В ближайшее время планируется открыть студии в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме.