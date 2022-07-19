19 июля 2022
18 июля 2022

Глава ЯНАО рассказал детям, как общаться с губернаторами

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов выступил в арт-кластере «Таврида». Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов выступил в арт-кластере «Таврида». Глава региона рассказал детям, как убедить властей построить Арт-резиденции, сообщает telegram-канал Пул-89.

«Три года назад, в 2019 году, Дмитрий Артюхов заявил, что Ямал стал одним из пилотных регионов, где создадут Арт-резиденции. Чем наполнить пространства, решали вместе с молодежью», — уточняют в telegram-канал Пул-89.

Ранее URA.RU рассказывал, что в ЯНАО в числе первых открылась арт-резиденция «Полярис» в Салехарде. В ближайшее время планируется открыть студии в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов выступил в арт-кластере «Таврида». Глава региона рассказал детям, как убедить властей построить Арт-резиденции, сообщает telegram-канал Пул-89. «Три года назад, в 2019 году, Дмитрий Артюхов заявил, что Ямал стал одним из пилотных регионов, где создадут Арт-резиденции. Чем наполнить пространства, решали вместе с молодежью», — уточняют в telegram-канал Пул-89. Ранее URA.RU рассказывал, что в ЯНАО в числе первых открылась арт-резиденция «Полярис» в Салехарде. В ближайшее время планируется открыть студии в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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