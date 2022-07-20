Reuters: Евросоюз испугался после слов Путина о поставках газа

20 июля 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Страны ЕС решили прибегнуть к экстренным мерам после слов Владимира Путина о поставках газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Слова президента России Владимира Путина о том, что РФ может еще сильнее сократить поставки газа, а также и вовсе их остановить, заставили Европейский союз задуматься об экстренных мерах. Об этом сообщает агентство Reuters. Страны Евросоюза призвали сократить потребление газа на 15% до марта 2023 года в качестве экстренной меры, говорится в материале агентства. Уточняется, что этому послужило заявление Владимира Путина о том, что поставки газа по «Северному потоку» могут быть сокращены еще больше, а также могут быть приостановлены. В Евросоюзе считают, что полное прекращение поставок газа из РФ в Европу вполне возможным, заявил представитель ЕС агентству. Он добавил, что Европейскому союзу как можно быстрее стоит подготовиться к возможной остановке прокачки газа из России, иначе придется «танцевать под дудку Москвы». Ранее Владимир Путин в ходе своего визита в Иран рассказал журналистам, что предлагал канцлеру Германии Олафу Шольцу запустить российский газопровод «Северный поток — 2», чтобы нарастить поставки газа в Европу. Российский лидер также предупредил главу немецкого правительства о том, что половина объема газа, предназначенного для «Северного потока», будет перенаправлена на внутреннее потребление и переработку, передает телеканал 360. Путин отметил, что «Газпром» намерен выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу, дополняет RT. Также глава государства указал, что именно Запад виноват в энергетическом кризисе в Европе. Прокачка газа по «Северному потоку» остановилась 11 июля. Обе нитки трубопровода останавливались для проведения профилактических работ. До этого «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. 18 июля «Газпром» заявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа Европе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Слова президента России Владимира Путина о том, что РФ может еще сильнее сократить поставки газа, а также и вовсе их остановить, заставили Европейский союз задуматься об экстренных мерах. Об этом сообщает агентство Reuters. Страны Евросоюза призвали сократить потребление газа на 15% до марта 2023 года в качестве экстренной меры, говорится в материале агентства. Уточняется, что этому послужило заявление Владимира Путина о том, что поставки газа по «Северному потоку» могут быть сокращены еще больше, а также могут быть приостановлены. В Евросоюзе считают, что полное прекращение поставок газа из РФ в Европу вполне возможным, заявил представитель ЕС агентству. Он добавил, что Европейскому союзу как можно быстрее стоит подготовиться к возможной остановке прокачки газа из России, иначе придется «танцевать под дудку Москвы». Ранее Владимир Путин в ходе своего визита в Иран рассказал журналистам, что предлагал канцлеру Германии Олафу Шольцу запустить российский газопровод «Северный поток — 2», чтобы нарастить поставки газа в Европу. Российский лидер также предупредил главу немецкого правительства о том, что половина объема газа, предназначенного для «Северного потока», будет перенаправлена на внутреннее потребление и переработку, передает телеканал 360. Путин отметил, что «Газпром» намерен выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу, дополняет RT. Также глава государства указал, что именно Запад виноват в энергетическом кризисе в Европе. Прокачка газа по «Северному потоку» остановилась 11 июля. Обе нитки трубопровода останавливались для проведения профилактических работ. До этого «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. 18 июля «Газпром» заявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа Европе.