Курганским зэкам показали религиозный спектакль-притчу о слепом

21 июля 2022 в 03:51 Размер текста - 17 +

По мнению авторов зритель должен задуматься о необходимости изменений в жизни (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Труппа православного челябинского театра «Белая Птица» посетила зауральскую ИК-6. Гости показали осужденным спектакль «Портрет души», главный герой которой — слепой художник. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. Спектакль-притча создан по пьесе уральского драматурга Владимира Словцова. «Слепой художник обладает даром видеть внутренний мир человека. Под влиянием написанных им портретов другие персонажи задумываются о своих личностных качествах и пройденном жизненном пути. Спектакль произвел на осужденных сильное впечатление. Актеры, в свою очередь, поблагодарили за теплый прием и назвали постановку „очищением души“ как для зрителей, так и для творческого коллектива», — написано на сайте ведомства. Молодежный православный театр «Белая птица» был создан в 2005 году в челябинском Свято-Симеоновском кафедральном соборе. В рамках благотворительной деятельности актеры выступают в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения и в местах лишения свободы. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Труппа православного челябинского театра «Белая Птица» посетила зауральскую ИК-6. Гости показали осужденным спектакль «Портрет души», главный герой которой — слепой художник. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. Спектакль-притча создан по пьесе уральского драматурга Владимира Словцова. «Слепой художник обладает даром видеть внутренний мир человека. Под влиянием написанных им портретов другие персонажи задумываются о своих личностных качествах и пройденном жизненном пути. Спектакль произвел на осужденных сильное впечатление. Актеры, в свою очередь, поблагодарили за теплый прием и назвали постановку „очищением души“ как для зрителей, так и для творческого коллектива», — написано на сайте ведомства. Молодежный православный театр «Белая птица» был создан в 2005 году в челябинском Свято-Симеоновском кафедральном соборе. В рамках благотворительной деятельности актеры выступают в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения и в местах лишения свободы.