Власти рассказали о нуждах семьи тюменского Героя РФ

Троим детям тюменского Героя РФ подарят велосипеды и ноутбук (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семье тюменца Рустама Сайфуллина — Героя РФ, получившего звание после участия в спецоперации на Украине, необходимо сельхозоборудование, а его детям — велосипеды и ноутбук. Об этом сообщается на сайте Тюменской областной думы.

«Депутаты побывали в Вагайском районе, на родине Героя России Рустама Сайфуллина, где встретились с его родными. Во время встречи законодатели узнали, что нужно сельхозоборудование — оно будет доставлено в ближайшее время. Была еще просьба для троих детей Рустама: приобрести велосипеды и ноутбук. Это пожелание также выполнят», — сообщает пресс-служба Тюменской облдумы.

Рустам Сайфуллин получил звание Героя РФ после своего участия в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Мужчина дважды был ранен, сейчас он проходит реабилитацию.

Награду в госпитале ему лично вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также предложил Сайфуллину пост в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. По данным СМИ, мужчина согласился.