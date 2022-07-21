Один из участников драки возле тобольского кафе «Вояж» во время конфликта достал нож Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Массовая драка возле кафе «Вояж» в Тобольске едва не закончилась поножовщиной из-за того, что один из ее участников во время конфликта достал холодное оружие. Об этом сообщают пользователи паблика «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Горожане также опубликовали соответствующее видео.

«Сколько это будет продолжаться? Пресловутое кафе „Вояж“! Пьянки, крики, мордобои! В руках — ножи. Сколько уже было жалоб! Никакой реакции! Людям нормальным как спать? Когда будут приняты меры?», — поинтересовался анонимный автор публикации, приложив подтверждающее видео.

На записи видно, как после массовой драки один из ее участников достал из кармана нож. От применения холодного оружия его отговорили друзья. В комментариях к записи пользователи резко осудили поведение агрессивных тоболяков. «Надо было полицию вызывать, а не снимать», — заявила Ирина Саитова. «Просто ужас. Где власти города? Где полиция? Я недавно в Тобольск приехала учиться, но, так понимаю, это больная тема. Нужно что-то с этим делать, пока люди друг друга не поубивали», — отметила Анастасия Осипова. «Господи, это что за „петушиные бои“ вообще! Вроде взрослые, а до сих пор ведут себя как малолетки!», — добавила Елена Андреева.

В адрес тобольского отдела УВД направлен запрос. Ответ на него ожидается.