Курганцы отказываются от Крыма ради отдыха в родном регионе

В 2022 году Курганская область была на втором месте у жителей региона среди мест для отдыха в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области в 2021 году чаще ездили на отдых в свой регион, чем в Крым. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата.

«Туры за рубеж приобрели 6,9 тыс. человек (40,3% от общего числа обслуженных туристов), по территории России отправлено 10,3 человек (59,7%). Наиболее посещаемыми местами отдыха по России были Краснодарский край (42,1% от общего количества туристов, купивших туры по России), Курганская область (22,2%) и Республика Крым (15,2%)», — указано в сообщении.

В 2021 году жители региона приобрели 9,2 тыс. турпакетов общей стоимостью 604,3 млн рублей. Средняя стоимость одного турпакета составила 65,5 тыс. рублей, при том, что в 2020 году аналогичный показатель был равен 80,4 тыс. рублей. Из зарубежных стран жители региона выбирают отдых в Турции.

Ранее сообщалось, что жители Курганской области предпочитают отдыхать в санаториях соседних регионов вместо того, чтобы ездить в местные. Курганцы ездят в санатории соседних регионов потому, что там качество сервиса выше.