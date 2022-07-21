21 июля 2022

В Тюмени перекрыли дорогу из-за провалившегося асфальта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Провал дороги на перекрестке улиц Куйбышева - Блюхера. Курган, дорожные знаки, улица куйбышева, объезд, провал на дороге
Асфальт провалился под путепроводом на Монтажников Фото:

Под путепроводом по улице Монтажников в Тюмени провалилось дорожное полотно, из-за чего проезд по 50 лет ВЛКСМ частично перекрыли. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«В связи с ремонтом дорожного полотна закрыт проезд транспорта по улице 50 лет ВЛКСМ, под путепроводом по улице Монтажников в сторону улицы Республики. Водителям необходимо руководствоваться временными дорожными знаками», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

На фото с места ремонта можно увидеть, что на одном из участков в покрытии дороги образовалась внушительная дыра. На улице 50 лет ВЛКСМ, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», случился небольшой затор.

Фото:
Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Под путепроводом по улице Монтажников в Тюмени провалилось дорожное полотно, из-за чего проезд по 50 лет ВЛКСМ частично перекрыли. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «В связи с ремонтом дорожного полотна закрыт проезд транспорта по улице 50 лет ВЛКСМ, под путепроводом по улице Монтажников в сторону улицы Республики. Водителям необходимо руководствоваться временными дорожными знаками», — сообщили URA.RU в пресс-службе. На фото с места ремонта можно увидеть, что на одном из участков в покрытии дороги образовалась внушительная дыра. На улице 50 лет ВЛКСМ, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», случился небольшой затор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...