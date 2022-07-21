В Тюмени перекрыли дорогу из-за провалившегося асфальта. Фото

22 июля 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Асфальт провалился под путепроводом на Монтажников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Под путепроводом по улице Монтажников в Тюмени провалилось дорожное полотно, из-за чего проезд по 50 лет ВЛКСМ частично перекрыли. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «В связи с ремонтом дорожного полотна закрыт проезд транспорта по улице 50 лет ВЛКСМ, под путепроводом по улице Монтажников в сторону улицы Республики. Водителям необходимо руководствоваться временными дорожными знаками», — сообщили URA.RU в пресс-службе. На фото с места ремонта можно увидеть, что на одном из участков в покрытии дороги образовалась внушительная дыра. На улице 50 лет ВЛКСМ, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», случился небольшой затор. Фото: пресс-служба УГИБДД региона Фото: пресс-служба УГИБДД региона Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Под путепроводом по улице Монтажников в Тюмени провалилось дорожное полотно, из-за чего проезд по 50 лет ВЛКСМ частично перекрыли. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «В связи с ремонтом дорожного полотна закрыт проезд транспорта по улице 50 лет ВЛКСМ, под путепроводом по улице Монтажников в сторону улицы Республики. Водителям необходимо руководствоваться временными дорожными знаками», — сообщили URA.RU в пресс-службе. На фото с места ремонта можно увидеть, что на одном из участков в покрытии дороги образовалась внушительная дыра. На улице 50 лет ВЛКСМ, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», случился небольшой затор.