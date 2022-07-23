Немцы высмеяли испугавшуюся фото Путина с Эрдоганом главу МИД ФРГ. «Насколько же глупа эта женщина!»

24 июля 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Читатели Die Welt обратили на высокий уровень дипломатии в отношениях глав РФ и Турции Фото: Официальный сайт Президента РФ Читателей немецкого издания Die Welt возмутила реакция главы МИД Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси. Ранее министр ФРГ назвала фотографию глав государств-гарантов «астанинского» процесса «вызовом для НАТО» и отметила, что «не понимает такого шага». «Хочу дать маленький совет госпоже Бербок <…> то, что делает Эрдоган, в профессиональных кругах называют дипломатией. Дипломатия означает общение друг с другом и поиск компромиссов, в том числе тогда, когда ваши позиции не совпадают», — написал один из комментаторов, оценив стремление лидеров России, Ирана и Турции вести диалог. Читатели издания возмутились неосведомленностью Бербок в вопросах дипломатии. «Такая реакция еще раз показывает, насколько глупа эта женщина. Она отрицает реальность и то, что у всех стран есть свои интересы. Грустно, что такие вещи приходится объяснять министру иностранных дел», — отметил пользователь. Примером реальной дипломатической работы читатели назвали заключенную накануне в Стамбуле продуктовую сделку. «А в чем проблема? Может быть, в том, что зерно с Украины теперь прибудет туда, где в нем нуждаются? <…> Наверное, проблема просто в том, что существует реальная политика», — обратил внимание другой комментатор. «Вызовом для НАТО» Бербок назвала снимок, сделанный на саммите России, Турции и Ирана. Встреча лидеров завершилась подписанием трехстороннего соглашения. Совместный документ определяет дипломатический путь разрешения сирийского конфликта. Встреча «астанинской тройки» последовала сразу после рабочей поездки президента США Джо Байдена на Ближний Восток. В связи с этим визит президента РФ стал «ответным ударом» Байдену и попыткам США утвердить свое влияние, писало Global Times. Значительные дипломатические успехи российского лидера отмечал и журнал Foreign Policy. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Читателей немецкого издания Die Welt возмутила реакция главы МИД Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси. Ранее министр ФРГ назвала фотографию глав государств-гарантов «астанинского» процесса «вызовом для НАТО» и отметила, что «не понимает такого шага». «Хочу дать маленький совет госпоже Бербок <…> то, что делает Эрдоган, в профессиональных кругах называют дипломатией. Дипломатия означает общение друг с другом и поиск компромиссов, в том числе тогда, когда ваши позиции не совпадают», — написал один из комментаторов, оценив стремление лидеров России, Ирана и Турции вести диалог. Читатели издания возмутились неосведомленностью Бербок в вопросах дипломатии. «Такая реакция еще раз показывает, насколько глупа эта женщина. Она отрицает реальность и то, что у всех стран есть свои интересы. Грустно, что такие вещи приходится объяснять министру иностранных дел», — отметил пользователь. Примером реальной дипломатической работы читатели назвали заключенную накануне в Стамбуле продуктовую сделку. «А в чем проблема? Может быть, в том, что зерно с Украины теперь прибудет туда, где в нем нуждаются? <…> Наверное, проблема просто в том, что существует реальная политика», — обратил внимание другой комментатор. «Вызовом для НАТО» Бербок назвала снимок, сделанный на саммите России, Турции и Ирана. Встреча лидеров завершилась подписанием трехстороннего соглашения. Совместный документ определяет дипломатический путь разрешения сирийского конфликта. Встреча «астанинской тройки» последовала сразу после рабочей поездки президента США Джо Байдена на Ближний Восток. В связи с этим визит президента РФ стал «ответным ударом» Байдену и попыткам США утвердить свое влияние, писало Global Times. Значительные дипломатические успехи российского лидера отмечал и журнал Foreign Policy.