Российские военные в порту Одессы уничтожили склад ракет Harpoon, тем самым подтвердив удар. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что РФ обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 июля.
В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет Harpoon, которые поставляли США киевскому режиму. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Губернатор Ким заподозрил всех жителей Николаевской области в лояльности к РФ. Об этом писали MK.RU. Такое заявление Ким сделал на фоне сообщений о готовящихся в городе зачистках от нелояльных Киеву жителей.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о третьей стороне, которая будет обеспечивать безопасность судов с зерном. Россия, Турция и еще одна сторона будут сопровождать суда с зерном по Черному морю. Об этом писали Life.
Спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля. Ключевой ее целью президент России Владимир Путин объявил освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
Российские военные в порту Одессы уничтожили склад ракет Harpoon, тем самым подтвердив удар. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что РФ обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о третьей стороне, которая будет обеспечивать безопасность судов с зерном. Россия, Турция и еще одна сторона будут сопровождать суда с зерном по Черному морю. Об этом писали Life. Спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля. Ключевой ее целью президент России Владимир Путин объявил освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.