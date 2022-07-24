В МО РФ сообщили об уничтожении склада с ракетами Harpoon

24 июля 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

В порту Одессы уничтожили украинский военный корабль Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные в порту Одессы уничтожили склад ракет Harpoon и украинский военный корабль. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon. Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга, передает информацию argumenti.ru. Российская армия нанесла удары по складам вооружения и боеприпасов ВСУ на территории тепловозоремонтного завода. В результате было уничтожено более 50 человек личного состава, более 3 тысяч артиллерийских боеприпасов и 10 единиц бронетехники, рассказали в министерстве. Также с помощью высокоточного оружия военные РФ поразили авиацию ВСУ, которая была на военном аэродроме Канатово Кировоградской области. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса, а также демилитаризацию Украины. Ранее украинские СМИ сообщали об ударе по порту Одессы, в результате которого начался пожар, передает Пятый канал. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские военные в порту Одессы уничтожили склад ракет Harpoon и украинский военный корабль. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon. Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга, передает информацию argumenti.ru. Российская армия нанесла удары по складам вооружения и боеприпасов ВСУ на территории тепловозоремонтного завода. В результате было уничтожено более 50 человек личного состава, более 3 тысяч артиллерийских боеприпасов и 10 единиц бронетехники, рассказали в министерстве. Также с помощью высокоточного оружия военные РФ поразили авиацию ВСУ, которая была на военном аэродроме Канатово Кировоградской области. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса, а также демилитаризацию Украины. Ранее украинские СМИ сообщали об ударе по порту Одессы, в результате которого начался пожар, передает Пятый канал.