В Донбассе убили польского наемника, который ранее принимал участие в чемпионате ММА по смешанным единоборствам. Об этом сообщила в соцсетях Ассоциация ММА.
«Сообщаем о гибели Томека Валентека, который в качестве польского добровольца воевал на стороне Украины на Донбассе и там погиб», — написала ассоциация. Он также добавила, что ранее Томек принял участие и выиграл второй чемпионат ММА.
Ранее Минобороны РФ подсчитало число иностранных наемников на Украине с начала специальной операции. Всего прибыло 7107 иностранных наемников. Информация была актуальна на момент 12 июля.
В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ сражаются сотни иностранных наемников. Россия начала спецоперацию, цель которой — защитить мирных жителей Донбасса.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!