Польский боец ММА уехал наемником в Донбасс и погиб

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На Донбассе убили польского наемника — бойца ММА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донбассе убили польского наемника, который ранее принимал участие в чемпионате ММА по смешанным единоборствам. Об этом сообщила в соцсетях Ассоциация ММА.

«Сообщаем о гибели Томека Валентека, который в качестве польского добровольца воевал на стороне Украины на Донбассе и там погиб», — написала ассоциация. Он также добавила, что ранее Томек принял участие и выиграл второй чемпионат ММА.

Ранее Минобороны РФ подсчитало число иностранных наемников на Украине с начала специальной операции. Всего прибыло 7107 иностранных наемников. Информация была актуальна на момент 12 июля.

В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ сражаются сотни иностранных наемников. Россия начала спецоперацию, цель которой — защитить мирных жителей Донбасса.

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В Донбассе убили польского наемника, который ранее принимал участие в чемпионате ММА по смешанным единоборствам. Об этом сообщила в соцсетях Ассоциация ММА. «Сообщаем о гибели Томека Валентека, который в качестве польского добровольца воевал на стороне Украины на Донбассе и там погиб», — написала ассоциация. Он также добавила, что ранее Томек принял участие и выиграл второй чемпионат ММА. Ранее Минобороны РФ подсчитало число иностранных наемников на Украине с начала специальной операции. Всего прибыло 7107 иностранных наемников. Информация была актуальна на момент 12 июля. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ сражаются сотни иностранных наемников. Россия начала спецоперацию, цель которой — защитить мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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