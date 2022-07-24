Мэр Кургана обратилась к жителям с экстренным сообщением

25 июля 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

После гибели ребенка в реке Тобол мэр Кургана обратилась ко взрослому населению города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После гибели подростка, утонувшего в Тоболе, мэр города Курган Елена Ситникова обратилась к родителям с экстренным сообщением. Об этом глава города написала на личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «<…>И пока взрослые находятся на работе или заняты своими делами, подростки остаются без родительского контроля. Не оставляйте детей без присмотра, напоминайте им об основах безопасного поведения летом. Берегите своих близких!» — пишет Ситникова. Мэр отметила, что во время летних каникул в Кургане стоит теплая погода, подростки гуляют с друзьями на велосипедах и купаются на пляжах. Поэтому родители, а также бабушки и дедушки должны уделять особое внимание безопасности детей, особенно на воде, во дворах, на дорогах, в лесах и даже дома. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области проведут прокурорскую проверку гибели мальчика. Подросток утонул в реке Тобол в СНТ «Сельхозтехника». Следственными органами СУ СК России По Курганской области проводится до следственная проверка.

После гибели подростка, утонувшего в Тоболе, мэр города Курган Елена Ситникова обратилась к родителям с экстренным сообщением. Об этом глава города написала на личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «<…>И пока взрослые находятся на работе или заняты своими делами, подростки остаются без родительского контроля. Не оставляйте детей без присмотра, напоминайте им об основах безопасного поведения летом. Берегите своих близких!» — пишет Ситникова. Мэр отметила, что во время летних каникул в Кургане стоит теплая погода, подростки гуляют с друзьями на велосипедах и купаются на пляжах. Поэтому родители, а также бабушки и дедушки должны уделять особое внимание безопасности детей, особенно на воде, во дворах, на дорогах, в лесах и даже дома. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области проведут прокурорскую проверку гибели мальчика. Подросток утонул в реке Тобол в СНТ «Сельхозтехника». Следственными органами СУ СК России По Курганской области проводится до следственная проверка.