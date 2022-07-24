24 июля 2022
23 июля 2022

Актриса курганского театра сравнила Тобол с Черным морем

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время самоизоляции жителей. Курган , площадь ленина, драматический театр
Актриса курганского театра драмы сравнила реку Тобол с Черным морем в Сочи Фото:

Актриса «Курганского театра драмы» Татьяна Гомбоева прокатилась на лодке по Тоболу и сравнила прогулку с трудом раба на галерах, а реку — с Черным морем. Об этом она рассказывает в видео, опубликованном на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Это труд. Как говорил Владимир Владимирович Путин, я раб на галере, на курганской галере. Ощущаю себя как на Черном море, как в Сочи <…> Дорогие товарищи [зрители], я свами не прощаюсь, это первая серия. Сейчас вот доплываем до кувшинок <…> Мозоли на руках появились от весел», — говорится в ролике.

До этого URA.RU писало, что неизвестная жительница Кургана прыгнула с дамбы в реку Тобол. В полиции подтвердили факты прыжка. Спасатели достали женщину из воды и передали медицинским службам.

Актриса Татьяна Гомбоева сравнила управление лодкой с трудом раба на галере

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Актриса «Курганского театра драмы» Татьяна Гомбоева прокатилась на лодке по Тоболу и сравнила прогулку с трудом раба на галерах, а реку — с Черным морем. Об этом она рассказывает в видео, опубликованном на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Это труд. Как говорил Владимир Владимирович Путин, я раб на галере, на курганской галере. Ощущаю себя как на Черном море, как в Сочи <…> Дорогие товарищи [зрители], я свами не прощаюсь, это первая серия. Сейчас вот доплываем до кувшинок <…> Мозоли на руках появились от весел», — говорится в ролике. До этого URA.RU писало, что неизвестная жительница Кургана прыгнула с дамбы в реку Тобол. В полиции подтвердили факты прыжка. Спасатели достали женщину из воды и передали медицинским службам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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