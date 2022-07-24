Актриса курганского театра сравнила Тобол с Черным морем

25 июля 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Актриса курганского театра драмы сравнила реку Тобол с Черным морем в Сочи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Актриса «Курганского театра драмы» Татьяна Гомбоева прокатилась на лодке по Тоболу и сравнила прогулку с трудом раба на галерах, а реку — с Черным морем. Об этом она рассказывает в видео, опубликованном на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Это труд. Как говорил Владимир Владимирович Путин, я раб на галере, на курганской галере. Ощущаю себя как на Черном море, как в Сочи <…> Дорогие товарищи [зрители], я свами не прощаюсь, это первая серия. Сейчас вот доплываем до кувшинок <…> Мозоли на руках появились от весел», — говорится в ролике. До этого URA.RU писало, что неизвестная жительница Кургана прыгнула с дамбы в реку Тобол. В полиции подтвердили факты прыжка. Спасатели достали женщину из воды и передали медицинским службам. Актриса Татьяна Гомбоева сравнила управление лодкой с трудом раба на галере соцсеть «ВКонтакте»

Актриса «Курганского театра драмы» Татьяна Гомбоева прокатилась на лодке по Тоболу и сравнила прогулку с трудом раба на галерах, а реку — с Черным морем. Об этом она рассказывает в видео, опубликованном на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Это труд. Как говорил Владимир Владимирович Путин, я раб на галере, на курганской галере. Ощущаю себя как на Черном море, как в Сочи <…> Дорогие товарищи [зрители], я свами не прощаюсь, это первая серия. Сейчас вот доплываем до кувшинок <…> Мозоли на руках появились от весел», — говорится в ролике. До этого URA.RU писало, что неизвестная жительница Кургана прыгнула с дамбы в реку Тобол. В полиции подтвердили факты прыжка. Спасатели достали женщину из воды и передали медицинским службам.