Отказ студентки работать в курганской больнице привел к спорам. Скрин

25 июля 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Комментаторы спорят в комментариях из-за отказа студентки работать в перинатальном центре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студентка своим поступком привела к спорам курганцев. Отучившись по целевому направлению в Омском государственном медицинском университете, девушка отказалась работать в Курганском перинатальном центре. Разногласия пользователей можно увидеть в комментариях под постом с новостью в группе «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте». «По-хорошему, с этой студентки нужно не только все затраты взыскать, но и аннулировать диплом. Причем, информацию о запрете на профессию опубликовать на сайте Минздрава, чтобы ни одно медучреждение не могло ее взять на работу. Только таким образом можно выкорчевать безответственность в медицинских рядах», — пишет Александр Барбу. Остальные подписчики с ним не согласились, аргументируя свое мнение тем, что никто сейчас не станет работать за «бесплатно». Другой пользователь заступился за студентку и рассказал, как сам работал врачом и у него была маленькая зарплата. «За 6 лет, которые я проработал, у нас в районе по программе „земский доктор“ ни один молодой врач не отработал положенные 5 лет. Когда я 6 лет назад пришел после академии, у меня была зарплата 8-14 тысяч в течение полутора-двух лет. Объясните, как можно жить и содержать семью на эти деньги молодому врачу? Кто захочет отучиться 6 лет в академии и 2 года в ординатуре, затратив столько сил, нервов и своего здоровья и получать после этого такие копейки с такой ответственностью? И правильно она делает, что уезжает. Условия сначала создайте для людей, достойные зарплаты», — отвечает своему оппоненту мужчина. Всего пост с этой новостью набрал 105 комментариев. Ранее URA.RU писало, что курганский областной перинатальный центр подал в суд на студентку, которая училась по целевому направлению в Омском государственном медицинском университете, но после окончания обучения отказалась работать. Студентка не появилась на заседании и с исковыми требованиями не согласилась. Некоторые подписчики удивляются сумме стипендии Скриншот из комментариев в социальной сети «ВКонтакте» Большая часть подписчиков говорят, что студентка поступила правильно и заступаются за нее Скриншот из комментариев в социальной сети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студентка своим поступком привела к спорам курганцев. Отучившись по целевому направлению в Омском государственном медицинском университете, девушка отказалась работать в Курганском перинатальном центре. Разногласия пользователей можно увидеть в комментариях под постом с новостью в группе «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте». «По-хорошему, с этой студентки нужно не только все затраты взыскать, но и аннулировать диплом. Причем, информацию о запрете на профессию опубликовать на сайте Минздрава, чтобы ни одно медучреждение не могло ее взять на работу. Только таким образом можно выкорчевать безответственность в медицинских рядах», — пишет Александр Барбу. Остальные подписчики с ним не согласились, аргументируя свое мнение тем, что никто сейчас не станет работать за «бесплатно». Другой пользователь заступился за студентку и рассказал, как сам работал врачом и у него была маленькая зарплата. «За 6 лет, которые я проработал, у нас в районе по программе „земский доктор“ ни один молодой врач не отработал положенные 5 лет. Когда я 6 лет назад пришел после академии, у меня была зарплата 8-14 тысяч в течение полутора-двух лет. Объясните, как можно жить и содержать семью на эти деньги молодому врачу? Кто захочет отучиться 6 лет в академии и 2 года в ординатуре, затратив столько сил, нервов и своего здоровья и получать после этого такие копейки с такой ответственностью? И правильно она делает, что уезжает. Условия сначала создайте для людей, достойные зарплаты», — отвечает своему оппоненту мужчина. Всего пост с этой новостью набрал 105 комментариев. Ранее URA.RU писало, что курганский областной перинатальный центр подал в суд на студентку, которая училась по целевому направлению в Омском государственном медицинском университете, но после окончания обучения отказалась работать. Студентка не появилась на заседании и с исковыми требованиями не согласилась.