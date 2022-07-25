25 июля 2022

Тюменец на иномарке сбил ребенка и скрылся с места ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
В Тобольске разыскивают водителя, который сбил на машине 13-летнего подростка Фото:

В Тобольске водитель автомобиля Chevrolet Lacetti сбил 13-летнего подростка и скрылся с места происшествия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что силовики занимаются поиском автомобилиста.

«ДТП произошло в городе Тобольске, в шестом микрорайоне напротив дома №38. Неустановленный водитель автомобиля Chevrolet Lacetti на внутридворовой территории допустил наезд на велосипедиста, мальчика 2009 года рождения. В результате ДТП ребенок получил травму ноги», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что сразу после аварии водитель иномарки скрылся с места происшествия. Автоинспекторы занимаются его поиском. «Мы обращаемся к очевидцам ДТП с просьбой помочь в поисках нарушителя. Если вы располагаете какой-либо информацией о личности вышеуказанного водителя, обратитесь в отдел полиции», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В Тобольске водитель автомобиля Chevrolet Lacetti сбил 13-летнего подростка и скрылся с места происшествия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что силовики занимаются поиском автомобилиста. «ДТП произошло в городе Тобольске, в шестом микрорайоне напротив дома №38. Неустановленный водитель автомобиля Chevrolet Lacetti на внутридворовой территории допустил наезд на велосипедиста, мальчика 2009 года рождения. В результате ДТП ребенок получил травму ноги», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что сразу после аварии водитель иномарки скрылся с места происшествия. Автоинспекторы занимаются его поиском. «Мы обращаемся к очевидцам ДТП с просьбой помочь в поисках нарушителя. Если вы располагаете какой-либо информацией о личности вышеуказанного водителя, обратитесь в отдел полиции», — отметили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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