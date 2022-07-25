Тюменец на иномарке сбил ребенка и скрылся с места ДТП

26 июля 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

В Тобольске разыскивают водителя, который сбил на машине 13-летнего подростка Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Тобольске водитель автомобиля Chevrolet Lacetti сбил 13-летнего подростка и скрылся с места происшествия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что силовики занимаются поиском автомобилиста. «ДТП произошло в городе Тобольске, в шестом микрорайоне напротив дома №38. Неустановленный водитель автомобиля Chevrolet Lacetti на внутридворовой территории допустил наезд на велосипедиста, мальчика 2009 года рождения. В результате ДТП ребенок получил травму ноги», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что сразу после аварии водитель иномарки скрылся с места происшествия. Автоинспекторы занимаются его поиском. «Мы обращаемся к очевидцам ДТП с просьбой помочь в поисках нарушителя. Если вы располагаете какой-либо информацией о личности вышеуказанного водителя, обратитесь в отдел полиции», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Тобольске водитель автомобиля Chevrolet Lacetti сбил 13-летнего подростка и скрылся с места происшествия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что силовики занимаются поиском автомобилиста. «ДТП произошло в городе Тобольске, в шестом микрорайоне напротив дома №38. Неустановленный водитель автомобиля Chevrolet Lacetti на внутридворовой территории допустил наезд на велосипедиста, мальчика 2009 года рождения. В результате ДТП ребенок получил травму ноги», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что сразу после аварии водитель иномарки скрылся с места происшествия. Автоинспекторы занимаются его поиском. «Мы обращаемся к очевидцам ДТП с просьбой помочь в поисках нарушителя. Если вы располагаете какой-либо информацией о личности вышеуказанного водителя, обратитесь в отдел полиции», — отметили в пресс-службе ведомства.