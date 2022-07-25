Курганский сенатор защитит в Госдуме ужесточение закона об оружии

Сенатор Сергей Муратов представит в Госдуме инициативу курганских депутатов и следователей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор Российской Федерации от Курганской области Сергей Муратов будет представлять в Государственной думе поправки в федеральный закон «Об оружии». Решение о внесении законодательной инициативы в Госдуму депутаты приняли 26 июля на внеочередном заседании региональной думы, передает корреспондент URA.RU. Ранее инициативу по ужесточению закона сотрудники регионального СУ СК РФ передали в облдуму.

«Принимая во внимание положительное заключение комиссии Совета законодателей <…> на данную законодательную инициативу, комитет предлагает: совместно с сенатором Сергеем Муратовым внести в порядке законодательной инициативы проект федерального закона в Госдуму», — подчеркнул на заседании председатель комитета по законодательству и государственному строительству Федор Ярославцев.

Сейчас документ направят в законодательные собрания всех регионов страны. Госдума примет окончательное решение. В законопроекте указано, что человек, имеющий административное наказание, не сможет получить лицензию. За составление одного или нескольких административных протоколов оружие у гражданина будет изъято.

«Закон важный. Считаю, что мы с ним запоздали. Если бы поправка была принята раньше, то трагедии, когда погиб полицейский, а его коллега получил серьезные ранения, можно было избежать. Люди, которые имеют у себя огнестрельное оружие, должны понимать и чувствовать ответственность», — заключил Муратов.

Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты и следователи выступили с предложением изменить федеральный закон «Об оружии». В документе описан трагический случай, который произошел в поселке Мишкино. Сотрудников полиции из ружья расстрелял ранее судимый местный житель. При этом злоумышленник был пьян.