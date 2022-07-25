Последний раз мужчину видели у городской рощи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Ялуторовска (Тюменской области) Константин Салахутдинов пропал больше двух недель назад, последний раз 27-летнего мужчину видели у Рощи Декабристов. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

«Помогите найти человека! Пропал Салахутдинов Константин Фаридович, 27 лет. 8 июля ушел в неизвестном направлении в Ялуторовске», — сообщается в группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте».

По данным ялуторовчан, в последний раз мужчину видели у Рощи Декабристов. Ее же накануне обыскали волонтеры. Однако на розыск горожанина вышли единицы.

«Было очень печально видеть всего восемь человек. Почему в нашем городе такое безразличие?» — пишет Евгения Сергеева в группе «Ялуторовск знает». «Роща и прилегающая территория огромные. Нужно больше людей. Сегодняшние поиски, к сожалению, не дали результатов», — отметил Ильгиз Каримов.

В день пропажи Константин Салахутдинов был одет в темно-синюю футболку, серые шорты и черные кроссовки. Его рост — 175 см, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Сообщить информацию о мужчине можно по телефону 112. Записаться на поиски и также передать данные — 89222669874.