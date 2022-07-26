В Ишимском районе (Тюменская область) пьяный водитель мопеда сбил 72-летнюю пенсионерку. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, в полдень на улице Ценральной напротив дома 59 в селе Неволино Ишимскогого района мопед „Рейсер RC“ наехал на 72-летнюю женщину-пешехода», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате происшествия оба участника получили травмы.
Также стало известно, что 36-летний водитель не имеет прав на управление мопедом. При этом мужчина был пьян, о чем свидетельствовали результаты проверки на алкотестере, которые показали 0,97 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Ранее он уже дважды привлекался к ответственности за нетрезвую езду без прав.
Фото: группа «Госавтоинспекция Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте»
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В Ишимском районе (Тюменская область) пьяный водитель мопеда сбил 72-летнюю пенсионерку. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, в полдень на улице Ценральной напротив дома 59 в селе Неволино Ишимскогого района мопед „Рейсер RC“ наехал на 72-летнюю женщину-пешехода», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате происшествия оба участника получили травмы. Также стало известно, что 36-летний водитель не имеет прав на управление мопедом. При этом мужчина был пьян, о чем свидетельствовали результаты проверки на алкотестере, которые показали 0,97 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Ранее он уже дважды привлекался к ответственности за нетрезвую езду без прав.