В Тюменской области пьяный водитель сбил пенсионерку. Фото

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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Пьяный водитель сбил пенсионерку в Ишимском районе Фото:

В Ишимском районе (Тюменская область) пьяный водитель мопеда сбил 72-летнюю пенсионерку. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, в полдень на улице Ценральной напротив дома 59 в селе Неволино Ишимскогого района мопед „Рейсер RC“ наехал на 72-летнюю женщину-пешехода», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате происшествия оба участника получили травмы.

Также стало известно, что 36-летний водитель не имеет прав на управление мопедом. При этом мужчина был пьян, о чем свидетельствовали результаты проверки на алкотестере, которые показали 0,97 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Ранее он уже дважды привлекался к ответственности за нетрезвую езду без прав.

Фото:

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В Ишимском районе (Тюменская область) пьяный водитель мопеда сбил 72-летнюю пенсионерку. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, в полдень на улице Ценральной напротив дома 59 в селе Неволино Ишимскогого района мопед „Рейсер RC“ наехал на 72-летнюю женщину-пешехода», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате происшествия оба участника получили травмы. Также стало известно, что 36-летний водитель не имеет прав на управление мопедом. При этом мужчина был пьян, о чем свидетельствовали результаты проверки на алкотестере, которые показали 0,97 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Ранее он уже дважды привлекался к ответственности за нетрезвую езду без прав.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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