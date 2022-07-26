Губернатор Моор раскрыл данные по безработице в регионе

27 июля 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Число безработных в Тюменской области составляет 4200 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Число безработных в Тюменской области на сегодняшний день составляет 4200 человек, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области по итогам заседания регионального штаба, которое провел губернатор Александр Моор. «В регионе 4200 безработных (на 26 июля 2021 года — численность безработных — 7229 человек)», — рассказали в инфоцентре. Кроме того, по данным властей, уровень инфляции в Тюменской области в первом полугодии 2022 года составил 111,2% — это ниже, чем в среднем по стране. Ранее агентство писало, что кадровый голод в Тюменской области наблюдается среди врачей. Так, сейчас для оказания помощи жителям отдаленных сел не хватает узких специалистов. Им готовы платить до 90 000 рублей.

Число безработных в Тюменской области на сегодняшний день составляет 4200 человек, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области по итогам заседания регионального штаба, которое провел губернатор Александр Моор. «В регионе 4200 безработных (на 26 июля 2021 года — численность безработных — 7229 человек)», — рассказали в инфоцентре. Кроме того, по данным властей, уровень инфляции в Тюменской области в первом полугодии 2022 года составил 111,2% — это ниже, чем в среднем по стране. Ранее агентство писало, что кадровый голод в Тюменской области наблюдается среди врачей. Так, сейчас для оказания помощи жителям отдаленных сел не хватает узких специалистов. Им готовы платить до 90 000 рублей.