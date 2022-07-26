26 июля 2022

Губернатор Моор раскрыл данные по безработице в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ярмарка вакансий. Челябинск, работа, безработица, поиск работы, рынок труда, ярмарка вакансий
Число безработных в Тюменской области составляет 4200 человек Фото:

Число безработных в Тюменской области на сегодняшний день составляет 4200 человек, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области по итогам заседания регионального штаба, которое провел губернатор Александр Моор.

«В регионе 4200 безработных (на 26 июля 2021 года — численность безработных — 7229 человек)», — рассказали в инфоцентре. Кроме того, по данным властей, уровень инфляции в Тюменской области в первом полугодии 2022 года составил 111,2% — это ниже, чем в среднем по стране.

Ранее агентство писало, что кадровый голод в Тюменской области наблюдается среди врачей. Так, сейчас для оказания помощи жителям отдаленных сел не хватает узких специалистов. Им готовы платить до 90 000 рублей.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Число безработных в Тюменской области на сегодняшний день составляет 4200 человек, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области по итогам заседания регионального штаба, которое провел губернатор Александр Моор. «В регионе 4200 безработных (на 26 июля 2021 года — численность безработных — 7229 человек)», — рассказали в инфоцентре. Кроме того, по данным властей, уровень инфляции в Тюменской области в первом полугодии 2022 года составил 111,2% — это ниже, чем в среднем по стране. Ранее агентство писало, что кадровый голод в Тюменской области наблюдается среди врачей. Так, сейчас для оказания помощи жителям отдаленных сел не хватает узких специалистов. Им готовы платить до 90 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...