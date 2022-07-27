27 июля 2022

Минобороны РФ засудило тюменского военного из-за квартиры

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Суд приговорил тюменца к четырем годам условного срока Фото:

Калининский суд Тюмени приговорил бывшего замначальника тыла одной из воинских частей тюменского гарнизона в четырем годам условного срока за мошенничество. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина незаконно приватизировал квартиру, принадлежащую Минобороны РФ.

«Как следует из материалов дела, Александр Н. решил незаконно приватизировать квартиру Министерства обороны, в которой временно был зарегистрирован вместе с семьей. Подготовив фальшивую копию договора социального найма жилого помещения, он обратился с иском в суд. Суд иск удовлетворил», — рассказали в пресс-службе.

Федеральное ведомство, которому причинили крупный ущерб, подало встречный иск. В итоге кроме условного срока военного обязали выплатить Минобороны более 1,69 млн рублей.

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Калининский суд Тюмени приговорил бывшего замначальника тыла одной из воинских частей тюменского гарнизона в четырем годам условного срока за мошенничество. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина незаконно приватизировал квартиру, принадлежащую Минобороны РФ. «Как следует из материалов дела, Александр Н. решил незаконно приватизировать квартиру Министерства обороны, в которой временно был зарегистрирован вместе с семьей. Подготовив фальшивую копию договора социального найма жилого помещения, он обратился с иском в суд. Суд иск удовлетворил», — рассказали в пресс-службе. Федеральное ведомство, которому причинили крупный ущерб, подало встречный иск. В итоге кроме условного срока военного обязали выплатить Минобороны более 1,69 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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