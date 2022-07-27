Сотрудники ГИБДД присутствовали на месте и зафиксировали факт аварии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подросток устроил ДТП в Тобольске (Тюменская область), в результате которой его машина перелетела через дорогу и приземлилась на иномарку. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«В Тобольске 16-летний подросток на машине зацепил бордюр передним колесом. Автомобиль раскрутило и, перелетев дорогу, он приземлился на Volkswagen», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

На приложенном к записи ролике машина, за рулем которой был несовершеннолетний, лежит на капоте иномарки. А несколько молодых людей скручивают с отечественного автомобиля номера.

В комментариях некоторые жители города посмеялись над ситуацией, а другие посочувствовали водителю пострадавшей машины. «Орлята учатся летать», — пошутил Андрей Франкенштейн. «Парень каскадер, а вы не понимаете. У человека талант», — отметила Ольга Хмелева. «Ибо ***** (нечего — прим. URA.RU) стоять „немцу“, когда Россия на дороге», — считает Илья Садретинов. «Бедный хозяин „немца“, сейчас только через суд деньги забирать на ремонт», — написал Александр Князь.

URA.RU запросило комментарий по аварии в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.