27 июля 2022

Тюменский подросток устроил ДТП, приземлившись на иномарку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Сотрудники ГИБДД присутствовали на месте и зафиксировали факт аварии Фото:

Подросток устроил ДТП в Тобольске (Тюменская область), в результате которой его машина перелетела через дорогу и приземлилась на иномарку. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«В Тобольске 16-летний подросток на машине зацепил бордюр передним колесом. Автомобиль раскрутило и, перелетев дорогу, он приземлился на Volkswagen», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

На приложенном к записи ролике машина, за рулем которой был несовершеннолетний, лежит на капоте иномарки. А несколько молодых людей скручивают с отечественного автомобиля номера.

В комментариях некоторые жители города посмеялись над ситуацией, а другие посочувствовали водителю пострадавшей машины. «Орлята учатся летать», — пошутил Андрей Франкенштейн. «Парень каскадер, а вы не понимаете. У человека талант», — отметила Ольга Хмелева. «Ибо ***** (нечего — прим. URA.RU) стоять „немцу“, когда Россия на дороге», — считает Илья Садретинов. «Бедный хозяин „немца“, сейчас только через суд деньги забирать на ремонт», — написал Александр Князь.

URA.RU запросило комментарий по аварии в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.

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Подросток устроил ДТП в Тобольске (Тюменская область), в результате которой его машина перелетела через дорогу и приземлилась на иномарку. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. «В Тобольске 16-летний подросток на машине зацепил бордюр передним колесом. Автомобиль раскрутило и, перелетев дорогу, он приземлился на Volkswagen», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». На приложенном к записи ролике машина, за рулем которой был несовершеннолетний, лежит на капоте иномарки. А несколько молодых людей скручивают с отечественного автомобиля номера. В комментариях некоторые жители города посмеялись над ситуацией, а другие посочувствовали водителю пострадавшей машины. «Орлята учатся летать», — пошутил Андрей Франкенштейн. «Парень каскадер, а вы не понимаете. У человека талант», — отметила Ольга Хмелева. «Ибо ***** (нечего — прим. URA.RU) стоять „немцу“, когда Россия на дороге», — считает Илья Садретинов. «Бедный хозяин „немца“, сейчас только через суд деньги забирать на ремонт», — написал Александр Князь. URA.RU запросило комментарий по аварии в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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