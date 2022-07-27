Картинг-центр захватил парковку тобольской многоэтажки

Жители Тобольска жалуются на шум от гонщиков, которые оборудовали трассу на парковке многоэтажки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На парковке многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области появилась трасса для картинга, на которой ежедневно проходят гонки. Об этом местные жители рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Автор записи добавил, что такое соседство из-за постоянного шума мешает жильцам многоэтажки.

«Кто вообще разрешил на парковке? 15-42! Подскажите, пожалуйста, куда обращаться с данной проблемой? Готова приложить все усилия, лишь бы они исчезли из-под наших окон. Очень шумно. Ощущение, что ездят на голове у меня. Неужели наша парковка предназначена для этого? Бизнес бизнесом, но нам отдыхать хочется», — заявил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Да кому ж там так неймется? Ребята работают добросовестно, до 22:00, абсолютно никому не мешают», — заявила Любовь Другова. «Вот приехала я, допустим. Куда я машину буду ставить? Если мне именно в этом районе нужно оставить. Сделайте уже им отдельное место, а парковку освободите людям!» — отметила Валерия Колесникова.

В администрации Тобольска пояснили, что трасса для картинга на парковке многоэтажки появилась без согласования с жильцами многоквартирного дома. «На указанной придомовой территории дома №42 (15 мкр) неустановленным лицом был организован картинг с предоставлением платных услуг. В управляющую компанию „Знаменский“ решение общего собрания собственников помещений дома №42 об использовании данной территории и передачи ее в аренду не поступало. От УК „Знаменский“ направлено письмо в прокуратуру — для принятия мер в отношении исполнителя услуг по факту незаконного использовании придомовой территории дома №42», — отметили в мэрии.

Парковку возле тобольской многоэтажки превратили в трассу для картинга «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте»