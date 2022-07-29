29 июля 2022

Британский генерал Мэйолл: Европа откажется от Украины ради газа

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Европейцы откажутся от поддержки Украины, когда их обяжут потреблять меньше газа, считает Саймон Мэйолл Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Евросоюза могут перестать поддерживать Украину, если план Еврокомиссии по снижению потребления газа будет исполняться. Об этом заявил отставной британский генерал-лейтенант Саймон Мэйолл в эфире Times Radio.

Саймон Мэйолл уверен, что принуждение граждан Европы к снижению потребления газа окажет на них прямое воздействие. «И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», — передает слова генерал-лейтенанта РИА «Новости».

Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В рамках антироссийской кампании Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%, передает RT. Тем временем в Европе начали готовиться к тяжелой расплате за антироссийские санкции. Жителей ЕС также призвали отказаться от отопления, чтобы навредить России. Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак отказался противостоять России в случае победы на выборах.

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Жители Евросоюза могут перестать поддерживать Украину, если план Еврокомиссии по снижению потребления газа будет исполняться. Об этом заявил отставной британский генерал-лейтенант Саймон Мэйолл в эфире Times Radio. Саймон Мэйолл уверен, что принуждение граждан Европы к снижению потребления газа окажет на них прямое воздействие. «И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», — передает слова генерал-лейтенанта РИА «Новости». Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В рамках антироссийской кампании Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%, передает RT. Тем временем в Европе начали готовиться к тяжелой расплате за антироссийские санкции. Жителей ЕС также призвали отказаться от отопления, чтобы навредить России. Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак отказался противостоять России в случае победы на выборах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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