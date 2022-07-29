FT: последствия санкций против России разрушат единство Евросоюза

30 июля 2022 в 06:35 Размер текста - 17 +

Европейскому союзу будет очень непросто сохранять единство в своей антироссийской позиции, когда начнут ощущаться последствия экономических санкций, введенных против РФ. Об этом говорится в статье газеты Financial Times. «Сохранить единство, когда начнут действовать экономические последствия энергетических санкций, может оказаться непросто», — говорится в материале газеты. Автор статьи отмечает, что это единство уже не так прочно, как могло бы быть. В пример приводится план ЕС по сокращению потребления газа, который вызвал недовольство среди европейских политиков. Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В рамках антироссийской кампании Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%, передает RT. Тем временем в Европе начали готовиться к тяжелой расплате за антироссийские санкции. Британский генерал Саймон Мэйолл предрек отказ Европы от помощи Украине ради газа. По мнению депутата Госдумы РФ Дмитрия Белика, раскол в Евросоюзе произойдет к зиме. Экономист Василий Колташов раскрыл, что будет после развала ЕС.