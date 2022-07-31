31 июля 2022
29 июля 2022

Тюменские власти отчитались за выплаты малоимущим. Ранее регион критиковал глава Минтруда РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Малоимущие тюменцы могут получить до 350 тыс. рублей Фото:

С начала 2022 года в Тюменской области заключено более 370 социальных контрактов на общую сумму 50,3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте соцразвития. Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков критиковал Тюменскую область за низкие показатели по соцконтрактам.

«С начала 2022 года в Тюменской области заключено более 370 социальных контрактов на общую сумму 50,3 млн рублей. С 1 июля максимальный размер выплат по социальному контракту увеличен. Поддержку в виде единовременной выплаты можно получить в размере: до 350 тыс. рублей на открытие бизнеса; до 200 тыс. рублей на развитие подсобного хозяйства», — рассказали в департаменте.

В ведомстве добавили, что заключить социальный контракт могут семьи и одинокие тюменцы, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В Тюменской области он составляет 15 172 рубля.

25 мая министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал Тюменскую область в числе отстающих регионов по заключению социальных контрактов с малоимущими гражданами. Тюменские власти, в свою очередь, не согласились с критикой главы федерального ведомства.

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С начала 2022 года в Тюменской области заключено более 370 социальных контрактов на общую сумму 50,3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте соцразвития. Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков критиковал Тюменскую область за низкие показатели по соцконтрактам. «С начала 2022 года в Тюменской области заключено более 370 социальных контрактов на общую сумму 50,3 млн рублей. С 1 июля максимальный размер выплат по социальному контракту увеличен. Поддержку в виде единовременной выплаты можно получить в размере: до 350 тыс. рублей на открытие бизнеса; до 200 тыс. рублей на развитие подсобного хозяйства», — рассказали в департаменте. В ведомстве добавили, что заключить социальный контракт могут семьи и одинокие тюменцы, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В Тюменской области он составляет 15 172 рубля. 25 мая министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал Тюменскую область в числе отстающих регионов по заключению социальных контрактов с малоимущими гражданами. Тюменские власти, в свою очередь, не согласились с критикой главы федерального ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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