Тюменские власти отчитались за выплаты малоимущим. Ранее регион критиковал глава Минтруда РФ

01 августа 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Малоимущие тюменцы могут получить до 350 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU С начала 2022 года в Тюменской области заключено более 370 социальных контрактов на общую сумму 50,3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте соцразвития. Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков критиковал Тюменскую область за низкие показатели по соцконтрактам. «С начала 2022 года в Тюменской области заключено более 370 социальных контрактов на общую сумму 50,3 млн рублей. С 1 июля максимальный размер выплат по социальному контракту увеличен. Поддержку в виде единовременной выплаты можно получить в размере: до 350 тыс. рублей на открытие бизнеса; до 200 тыс. рублей на развитие подсобного хозяйства», — рассказали в департаменте. В ведомстве добавили, что заключить социальный контракт могут семьи и одинокие тюменцы, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В Тюменской области он составляет 15 172 рубля. 25 мая министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал Тюменскую область в числе отстающих регионов по заключению социальных контрактов с малоимущими гражданами. Тюменские власти, в свою очередь, не согласились с критикой главы федерального ведомства.

С начала 2022 года в Тюменской области заключено более 370 социальных контрактов на общую сумму 50,3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте соцразвития. Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков критиковал Тюменскую область за низкие показатели по соцконтрактам. «С начала 2022 года в Тюменской области заключено более 370 социальных контрактов на общую сумму 50,3 млн рублей. С 1 июля максимальный размер выплат по социальному контракту увеличен. Поддержку в виде единовременной выплаты можно получить в размере: до 350 тыс. рублей на открытие бизнеса; до 200 тыс. рублей на развитие подсобного хозяйства», — рассказали в департаменте. В ведомстве добавили, что заключить социальный контракт могут семьи и одинокие тюменцы, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В Тюменской области он составляет 15 172 рубля. 25 мая министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал Тюменскую область в числе отстающих регионов по заключению социальных контрактов с малоимущими гражданами. Тюменские власти, в свою очередь, не согласились с критикой главы федерального ведомства.