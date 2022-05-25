Глава Минтруда РФ раскритиковал Тюменскую область. И похвалил ЯНАО

25 мая 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Антон Котяков назвал Тюменскую область в числе отстающих регионов по заключению социальных контрактов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал Тюменскую область в числе отстающих регионов по заключению социальных контрактов с малоимущими гражданами. Об этом чиновник заявил 25 мая во время заседания Госсовета при президенте России, которое транслируется онлайн в telegram-канале Кремля. При этом министр похвалил ЯНАО. «Сегодня наиболее эффективно механизм соцконтрактов применяется в Новгородской, Белгородской, Нижегородской, Липецкой областях, Алтайском крае, ЯНАО, Мордовии и Татарстане. Но есть и территории, которые по итогам 2021 года не достигли тех показателей эффективности, которые мы планировали. Это Амурская область, Карачаево-Черкессия, Красноярский край, Ингушетия, Тюменская область и Хакасия. С этими территориями мы работаем адресно», — отметил Котяков. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало, что малоимущие россияне могут заключить договор с органами соцзащиты для получения денег на образование или поиск работы. При заключении социального контракта можно получить более 100 тысяч рублей.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал Тюменскую область в числе отстающих регионов по заключению социальных контрактов с малоимущими гражданами. Об этом чиновник заявил 25 мая во время заседания Госсовета при президенте России, которое транслируется онлайн в telegram-канале Кремля. При этом министр похвалил ЯНАО. «Сегодня наиболее эффективно механизм соцконтрактов применяется в Новгородской, Белгородской, Нижегородской, Липецкой областях, Алтайском крае, ЯНАО, Мордовии и Татарстане. Но есть и территории, которые по итогам 2021 года не достигли тех показателей эффективности, которые мы планировали. Это Амурская область, Карачаево-Черкессия, Красноярский край, Ингушетия, Тюменская область и Хакасия. С этими территориями мы работаем адресно», — отметил Котяков. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало, что малоимущие россияне могут заключить договор с органами соцзащиты для получения денег на образование или поиск работы. При заключении социального контракта можно получить более 100 тысяч рублей.