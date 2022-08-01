Для Тюмени предлагают установить минимальный размер алиментов

С идеей установки минимального размера алиментов выступил Андрей Степанов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

С предложением установить обязательный минимальный размер оплаты алиментов выступил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Такое заявление он сделал в ходе телепрограммы на канале «Тюменское время».

«Нужно определить сумму, которая бы позволила минимальные потребности ребенка закрывать. И такая сумма уже в каждом регионе определена — это минимальный прожиточный минимум», — предложил Степанов в эфире ток-шоу «Вечерний Хэштег». В соответствии с этими словами сумма минимальных алиментов составила бы 13 919 рублей.

Ранее постановление об увеличении прожиточного минимума в регионе на 1 969 рублей подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Оно будет действовать до конца 2022 года. На данный момент суммы алиментов вычисляются и удерживаются по следующему принципу: на одного ребенка — 25% от заработной платы и прочих поступлений; на 2 детей — 33%, на 3 детей и более — 50%.