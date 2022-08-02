Свердловчане отчаялись и поехали за грибами в Пермский край. «Лисичкотерминаторы»

02 августа 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Свердловчане похвастались фото полных корзинок с лисичками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Свердловской области уезжают в Пермский край для того, чтобы собирать грибы. Грибники нашли в соседнем регионе «поле чудес», где собрали 140 литров лисичек. Фотографиями своих находок уральцы поделились в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте». «Мы конечно свое взяли, примерно 140 литров лисичек свеженьких, молодых. Но это у нас есть своего рода „поле чудес“. Людей нет, грибы есть. В полях клубника, клевер, душица, зверобой, Иван-чай. Возможно лисички массово скоро пойдут и у нас», — подписала фото участница группы «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» Елена Муратова. В комментариях пользователи поддержали своих земляков, называя их «лисичкотерминаторами». Так, многие свердловчане уезжают в Пермский край, чтобы набрать грибов. По словам местных жителей, также в регионе можно найти лесную клубнику, малину и чернику. Ранее URA.RU писало, что ученый назвал съедобный гриб, о котором не знают свердловчане. По его словам, в области в изобилии растет майский гриб, который является съедобным, но о котором мало знают местные жители. Свердловчане в течение лета хвастаются своими грибными «уловами» в соцсетях, где мелькают даже краснокнижные грибы и редкие деликатесы. группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте»

Жители Свердловской области уезжают в Пермский край для того, чтобы собирать грибы. Грибники нашли в соседнем регионе «поле чудес», где собрали 140 литров лисичек. Фотографиями своих находок уральцы поделились в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте». «Мы конечно свое взяли, примерно 140 литров лисичек свеженьких, молодых. Но это у нас есть своего рода „поле чудес“. Людей нет, грибы есть. В полях клубника, клевер, душица, зверобой, Иван-чай. Возможно лисички массово скоро пойдут и у нас», — подписала фото участница группы «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» Елена Муратова. В комментариях пользователи поддержали своих земляков, называя их «лисичкотерминаторами». Так, многие свердловчане уезжают в Пермский край, чтобы набрать грибов. По словам местных жителей, также в регионе можно найти лесную клубнику, малину и чернику. Ранее URA.RU писало, что ученый назвал съедобный гриб, о котором не знают свердловчане. По его словам, в области в изобилии растет майский гриб, который является съедобным, но о котором мало знают местные жители. Свердловчане в течение лета хвастаются своими грибными «уловами» в соцсетях, где мелькают даже краснокнижные грибы и редкие деликатесы.