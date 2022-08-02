Артем Коновалов пропал 30 июля (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В чатах разносится фейк о пропавшем Артеме Коновалове в поселке Винзили (Тюменская область), который якобы сбежал из психдиспансера и убил трех детей. Эту информацию корреспонденту URA.RU опровергла Мария, инфорг поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области.

«Мы опровергаем эту информацию, полиция тоже опровергает. Откуда разносятся слухи, я сказать не могу. Поиск ведется. В каком направлении он ушел — неизвестно. Достоверных свидетельств нет», — рассказала URA.RU инфорг поискового отряда «ЛизаАлерт» по региону.

Она отметила, что Коновалова пытаются найти в районах Винзили, Богандинский, Боровский и на 27 километре Ялуторовского тракта. Свидетельства поступают с этих сторон.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Винзили (Тюменская область) пропал Артем Коновалов 1998 года рождения. По сообщению поисковиков, молодой человек нуждается в медицинской помощи.