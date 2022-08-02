В чатах разносится фейк о пропавшем Артеме Коновалове в поселке Винзили (Тюменская область), который якобы сбежал из психдиспансера и убил трех детей. Эту информацию корреспонденту URA.RU опровергла Мария, инфорг поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области.
«Мы опровергаем эту информацию, полиция тоже опровергает. Откуда разносятся слухи, я сказать не могу. Поиск ведется. В каком направлении он ушел — неизвестно. Достоверных свидетельств нет», — рассказала URA.RU инфорг поискового отряда «ЛизаАлерт» по региону.
Она отметила, что Коновалова пытаются найти в районах Винзили, Богандинский, Боровский и на 27 километре Ялуторовского тракта. Свидетельства поступают с этих сторон.
Ранее URA.RU писало, что в поселке Винзили (Тюменская область) пропал Артем Коновалов 1998 года рождения. По сообщению поисковиков, молодой человек нуждается в медицинской помощи.
Фейк о пропавшем тюменце
Скрин: читатель 72.ru
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В чатах разносится фейк о пропавшем Артеме Коновалове в поселке Винзили (Тюменская область), который якобы сбежал из психдиспансера и убил трех детей. Эту информацию корреспонденту URA.RU опровергла Мария, инфорг поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. «Мы опровергаем эту информацию, полиция тоже опровергает. Откуда разносятся слухи, я сказать не могу. Поиск ведется. В каком направлении он ушел — неизвестно. Достоверных свидетельств нет», — рассказала URA.RU инфорг поискового отряда «ЛизаАлерт» по региону. Она отметила, что Коновалова пытаются найти в районах Винзили, Богандинский, Боровский и на 27 километре Ялуторовского тракта. Свидетельства поступают с этих сторон. Ранее URA.RU писало, что в поселке Винзили (Тюменская область) пропал Артем Коновалов 1998 года рождения. По сообщению поисковиков, молодой человек нуждается в медицинской помощи.