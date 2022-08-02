Вонючий вокзал в ЯНАО обработали уникальным средством от запахов

03 августа 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

С инициативой по обработке вокзала к главе Губкинского обратились эко-активисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На вокзале города Губкинского ради избавления от неприятных запахов обработали санузлы, зону ожидания, коридоры и территорию вокруг здания инновационным средством. По мнению специалистов, препарат приведет к положительному результату, сообщила ТРК «Вектор». «Посмотрим на результаты, специалисты уверяют, что они будут хорошие, средство убивает все бактерии и будет чисто, уютно и комфортно», — приводит слова директора муниципальной управляющей компании Александра Пырх «Вектор». Препарат, которым обработали вокзал пока что не имеет аналогов. Он безопасен для людей настолько, что пассажиры и работники не должны почувствовать ничего в процессе обработки. Главная особенность препарата по мнению общественников в том, что он полностью убивает опасную флору. Если соблюдать правила распыления средства, то неприятные запахи, на которые жаловались жители, останутся в прошлом Одновременно с обработкой в здании вокзала и рядом с ним облагораживают территорию. Будут приведены в порядок сквер, убран мусор, также территорию озеленять, и сделают косметический ремонт здания вокзала. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО двор один из дворов Лабытнанги затопило фекалиями. из-за бездействия управляющей компании жители дома, рядом с которым это случилось, ощущали сильный, неприятный запах даже в своих квартирах.

На вокзале города Губкинского ради избавления от неприятных запахов обработали санузлы, зону ожидания, коридоры и территорию вокруг здания инновационным средством. По мнению специалистов, препарат приведет к положительному результату, сообщила ТРК «Вектор». «Посмотрим на результаты, специалисты уверяют, что они будут хорошие, средство убивает все бактерии и будет чисто, уютно и комфортно», — приводит слова директора муниципальной управляющей компании Александра Пырх «Вектор». Препарат, которым обработали вокзал пока что не имеет аналогов. Он безопасен для людей настолько, что пассажиры и работники не должны почувствовать ничего в процессе обработки. Главная особенность препарата по мнению общественников в том, что он полностью убивает опасную флору. Если соблюдать правила распыления средства, то неприятные запахи, на которые жаловались жители, останутся в прошлом Одновременно с обработкой в здании вокзала и рядом с ним облагораживают территорию. Будут приведены в порядок сквер, убран мусор, также территорию озеленять, и сделают косметический ремонт здания вокзала. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО двор один из дворов Лабытнанги затопило фекалиями. из-за бездействия управляющей компании жители дома, рядом с которым это случилось, ощущали сильный, неприятный запах даже в своих квартирах.