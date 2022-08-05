Тюменское правительство наградило военного дирижера

Алексей Карабанов возглавляет Центральный оркестр ВМФ России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексею Карабанову, военному дирижеру и бывшему руководителю Тюменского филармонического оркестра (ТФО), выражена благодарность губернатора Александра Моора. Информация об этом событии размещена на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление о награждении оказалось опубликовано в день, когда мужчина покинул свой пост в ТФО.

«Объявить благодарность губернатора Тюменской области за заслуги в развитии культуры и искусства в регионе Карабанову Алексею», — сообщается в документе. При этом постановление было подписано 2 августа, а опубликовано уже 5 августа, когда также стало известно, что мужчина покидает пост художественного руководителя в тюменском оркестре.

Карабанов родился в 1961 году. Он является заслуженным артистом России и с 2007 года занимает должность начальника и художественного руководителя Центрального образцового оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ. 12 августа 2021 года мужчина был назначен в ТФО новым руководителем.

Ранее URA.RU сообщало, что на место Карабанова придет российский дирижер Юрий Медяник, который прославился на YouTube благодаря исполнению композиции Libertango.