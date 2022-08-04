Новым режиссером оркестра филармонии стал Юрий Медяник Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский филармонический оркестр возглавил российский дирижер Юрий Медяник. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Видео, на котором Медяник исполняет композицию Libertango на бандонеоне, на YouTube посмотрели более 52 млн человек.

«Тюменский филармонический оркестр возглавил известный российский дирижер Юрий Медяник. Алексей Карабанов, руководивший коллективом с августа 2021 года, принял решение о переезде в Санкт-Петербург для занятия научной деятельностью», — рассказали в инфоцентре.

Услышать оркестр под управлением Медяника можно 20 августа на площади 400-летия Тюмени в 17:00. Тюменские власти также сообщили несколько фактов о новом режиссере: