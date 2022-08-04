Тюменский филармонический оркестр возглавил российский дирижер Юрий Медяник. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Видео, на котором Медяник исполняет композицию Libertango на бандонеоне, на YouTube посмотрели более 52 млн человек.
«Тюменский филармонический оркестр возглавил известный российский дирижер Юрий Медяник. Алексей Карабанов, руководивший коллективом с августа 2021 года, принял решение о переезде в Санкт-Петербург для занятия научной деятельностью», — рассказали в инфоцентре.
Услышать оркестр под управлением Медяника можно 20 августа на площади 400-летия Тюмени в 17:00. Тюменские власти также сообщили несколько фактов о новом режиссере:
- с 2017 года — главный дирижер шоу «Синяя птица» на «России-1»;
- дирижировал на Юбилейном ледовом шоу Игоря Крутого, на концерте Николая Баскова в Государственном Кремлевском Дворце и юбилейном концерте поэта Н. Добронравова на канале «Россия-Культура»;
- видео, в котором Юрий исполняет Libertango на бандонеоне, посмотрели более 52 млн человек, а ролик «Чардаш с северокорейской скрипачкой» — более 11 млн зрителей;
- выступал перед президентами 15 стран мира;
- соавтор саундтрека к фильму «Лед 2»;
- шесть лет служил в Московском театре «Новая опера» им. Колобова, был главным дирижером Нижегородского театра оперы и балета.
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