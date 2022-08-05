Губернатор Шумков инициировал проверку в аптеке госкорпорации

Порядок установления цен на жизненно необходимые лечебные препараты и пределы наценок на эти изделия регулируются властями Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Губернатор Курганской области совместно с представителями надзорных ведомств и служб посетили одну из торговых точек АО «Курганфармация». Компания управляет крупнейшей сетью аптек на территории региона и принадлежит правительству субъекта РФ. Пост о визите Шумков опубликовал в своем telegram-канале.

«Жизненно необходимые лечебные препараты по определенному списку должны продаваться со строго фиксированной наценкой. Попросил коллег из УФАС и Росздравнадзор провести комплексную проверку этого вопроса. И в этой аптеке, и в других, вне зависимости от их принадлежности и права собственности», — написал глава региона. На момент публикации итоги проверки еще не были известны.

«Курганфармация» — это крупнейшая фармсеть региона. Она была основана вместе с Курганской областью в 1943 году и состояла из 43 аптек, 2 контрольно-аналитических лабораторий (в Шадринске и Кургане) и аптечного склада.

В конце прошло года URA.RU сообщало, что принадлежащее властям Курганской области АО «Курорты Зауралья» больше не является самостоятельным юридическим лицом. Оно вошло в состав АО «Курганфармация». Эти сведения были опубликованы в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).