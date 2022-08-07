У рабочих не получается демонтировать сваи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У рабочих, которые сносят аварийное здание бывшего комплекса «Альфа-базы» в Кургане, возникли трудности с демонтажем свай. Гусеничный трактор не справляется с нагрузкой и постоянно ломается, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Рабочие пытаются снести аварийное строение „Альфа-базы“, но ничего не получается. Те, кто занимаются сносом, видимо решили сэкономить на этом деньги. На объекте работает только один гусеничный трактор. Тросами вытягивают сваи. Трактор не выдерживает и ломается. Также осложняет работу то, что демонтированные куски бетона никто не вывозит, рабочим трудно подобраться. Сроки горят. Закончить демонтажные работы должны были еще на выходных», — передает корреспондент URA.RU. Попытки снести опасный объект планируют продолжить вечером 8 августа.

Магазины и офисы рядом с опасным объектом, в том числе «Метрополис», на время демонтажа закрыли. Территория возле них огорожена. Сотрудников отправили на простой.

Ранее URA.RU инсайдеры сообщали о том, что сносом здания должна была заняться торговая сеть «Метрополис». Демонтаж планировали провести еще 11 июля. До этого стало известно, что собственники бывшего здания «Альфа-базы» переписали проблемное имущество на бомжей.

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Работники пытаются демонтировать сваи, но техника ломается

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