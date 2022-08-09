Историей со стройкой по ул. Советская уже заинтересовались сотрудники прокуратуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Ноябрьска жалуются на неудобства, которые вызывает стройка, которую год назад администрация назвала незаконной. Фундамент постройки расположен вплотную к автодороге, водители не могут видеть выезд со двора, что провоцирует аварийные ситуации, рассказали жители в социальных сетях.

«Это здание закрывает весь обзор, не видно, когда со двора едет машина или заезжает. Скоро начнется школа, очень много детей ходят по этой дороге в туда. Не дай бог из-за плохого обзора на кого-то вылетит машина», — рассказала одна их жительниц Ноябрьска в группе «[ТН] ТИПИЧНЫЙ НОЯБРЬСК» во «ВКонтакте».

На данную постройку жалуются уже не в первый раз. Год назад администрация Ноябрьска признала ее незаконной, так как право на строительство на этом участке не выдавалось, но фундамент никто не убрал. Более того, сейчас на объекте продолжили работы.

В администрации ситуацию прояснили и рассказали, что теперь строительство на этом участке производят на законных основаниях. Застройщик получил право на строительство объекта «Магазин».

«В отношении указанного объекта на основании заявления застройщика в установленном Градостроительным кодексом порядке выдано разрешение на строительство. Застройщик подготовил проектную документацию для строительства планируемого объекта „Магазин“ в границах земельного участка с кадастровым номером 89:12:110703:33, по ул. Советской, район дома 98», — рассказали URA.RU в пресс-службе городской мэрии.

В администрации также прокомментировали и расположение объекта, сообщив, что его местоположение соответствует всем нормам градостроительного регламента: расстояние от здания до внутриквартального проезда составляет три метра.

Корреспондент URA.RU сделал запрос в прокуратуру, с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе ведомства ответили, что сотрудники прокуратуры Ноябрьска уже начали проверку этого объекта.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО застройщика обязали отремонтировать проблемную новостройку. Жители Нового Уренгоя жаловались на протекающую кровлю и промерзание здания, которое было построено всего несколько лет назад.

Фото строящегося объекта «[ТН] ТИПИЧНЫЙ НОЯБРЬСК» во «ВКонтакте»