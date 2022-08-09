В горсаду Кургана и на ул. Карла Маркса засохла часть деревьев, высаженных в конце прошлого года. Об этом URA.RU рассказали горожане.
«Деревья высадили в ноябре и декабре. Обидно, что некоторые из них засохли», — сообщила одна из горожанок.
По наблюдениям корреспондента в горсаду Кургана засохло как минимум три дерева возле Александро-Невского собора. Также, судя по внешним признакам, засохло семь деревьев в сквере, расположенном по адресу: ул. К. Маркса, 42. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен.
Общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева заметила, что высаживаемые в Кургане деревья-крупномеры имеют низкий процент приживаемости. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее мнению, проблема может быть в качестве саженцев и ухода за ними, а также неправильной посадке.
Засохшие деревья находятся возле Александро-Невского собора
Фото: Владислав Грозный
Молодые деревья высаживали в прошлом году
Фото: Владислав Грозный
Засохшие деревья на фоне других выделяют желтые листья
Фото: Владислав Грозный
Также есть деревья, на которых листья засохли частично
Фото: Владислав Грозный
Сухие деревья заметили и на ул. Карла Маркса
Фото: Владислав Грозный
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В горсаду Кургана и на ул. Карла Маркса засохла часть деревьев, высаженных в конце прошлого года. Об этом URA.RU рассказали горожане. «Деревья высадили в ноябре и декабре. Обидно, что некоторые из них засохли», — сообщила одна из горожанок. По наблюдениям корреспондента в горсаду Кургана засохло как минимум три дерева возле Александро-Невского собора. Также, судя по внешним признакам, засохло семь деревьев в сквере, расположенном по адресу: ул. К. Маркса, 42. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. Общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева заметила, что высаживаемые в Кургане деревья-крупномеры имеют низкий процент приживаемости. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее мнению, проблема может быть в качестве саженцев и ухода за ними, а также неправильной посадке. В 2021 году в Кургане на улице Гоголя засохли хвойные деревья, которые росли там несколько десятков лет. В том же году стало известно, что на проспекте Мальцева погибло 85% высаженных зимой деревьев.