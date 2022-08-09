Некоторые засохшие в горсаду деревья были высажены недавно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В горсаду Кургана и на ул. Карла Маркса засохла часть деревьев, высаженных в конце прошлого года. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«Деревья высадили в ноябре и декабре. Обидно, что некоторые из них засохли», — сообщила одна из горожанок.

По наблюдениям корреспондента в горсаду Кургана засохло как минимум три дерева возле Александро-Невского собора. Также, судя по внешним признакам, засохло семь деревьев в сквере, расположенном по адресу: ул. К. Маркса, 42. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен.

Общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева заметила, что высаживаемые в Кургане деревья-крупномеры имеют низкий процент приживаемости. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее мнению, проблема может быть в качестве саженцев и ухода за ними, а также неправильной посадке.

В 2021 году в Кургане на улице Гоголя засохли хвойные деревья, которые росли там несколько десятков лет. В том же году стало известно, что на проспекте Мальцева погибло 85% высаженных зимой деревьев.

Засохшие деревья находятся возле Александро-Невского собора Фото: Владислав Грозный

Молодые деревья высаживали в прошлом году Фото: Владислав Грозный

Засохшие деревья на фоне других выделяют желтые листья Фото: Владислав Грозный

Также есть деревья, на которых листья засохли частично Фото: Владислав Грозный