Семь детей пострадали в результате ДТП в Тюмени

В Госавтоинспекции попросили родителей следить за детьми на дороге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области за день произошло шесть ДТП, в которых пострадало семь детей. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции, которая также выразила обеспокоенность произошедшим.

«Госавтоинспекция обеспокоена сложной ситуацией с детским дорожно-транспортным травматизмом в регионе. К этому часу на дорогах Тюменской области произошло шесть ДТП с участием детей, в которых травмированы семь детей», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области. Так, водитель и пассажир мопеда, подростки 2009 и 2010 годов рождения, пострадали в результате столкновения с ВАЗ-2107.

Другой несовершеннолетний водитель 2016 года рождения пострадал из-за опрокидывания квадроцикла. Также еще два ребенка пострадали в разных ДТП: один пересекал дорогу на самокате, а другой на велосипеде. Последний пострадавший не справился с управлением самокатом.

В ведомстве призвали родителей более ответственно относиться к обеспечению безопасности своих детей. В частности, они просят исключить возможность управления транспортным средством несовершеннолетними и не доверять им велосипеды и самокаты, если они плохо знают ПДД.