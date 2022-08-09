09 августа 2022

Семь детей пострадали в результате ДТП в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., ребенок, правила дорожного движения, трагедия, дтп, детская обувь, пдд, дорога
В Госавтоинспекции попросили родителей следить за детьми на дороге Фото:

В Тюменской области за день произошло шесть ДТП, в которых пострадало семь детей. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции, которая также выразила обеспокоенность произошедшим.

«Госавтоинспекция обеспокоена сложной ситуацией с детским дорожно-транспортным травматизмом в регионе. К этому часу на дорогах Тюменской области произошло шесть ДТП с участием детей, в которых травмированы семь детей», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области. Так, водитель и пассажир мопеда, подростки 2009 и 2010 годов рождения, пострадали в результате столкновения с ВАЗ-2107.

Другой несовершеннолетний водитель 2016 года рождения пострадал из-за опрокидывания квадроцикла. Также еще два ребенка пострадали в разных ДТП: один пересекал дорогу на самокате, а другой на велосипеде. Последний пострадавший не справился с управлением самокатом.

В ведомстве призвали родителей более ответственно относиться к обеспечению безопасности своих детей. В частности, они просят исключить возможность управления транспортным средством несовершеннолетними и не доверять им велосипеды и самокаты, если они плохо знают ПДД.

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В Тюменской области за день произошло шесть ДТП, в которых пострадало семь детей. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции, которая также выразила обеспокоенность произошедшим. «Госавтоинспекция обеспокоена сложной ситуацией с детским дорожно-транспортным травматизмом в регионе. К этому часу на дорогах Тюменской области произошло шесть ДТП с участием детей, в которых травмированы семь детей», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области. Так, водитель и пассажир мопеда, подростки 2009 и 2010 годов рождения, пострадали в результате столкновения с ВАЗ-2107. Другой несовершеннолетний водитель 2016 года рождения пострадал из-за опрокидывания квадроцикла. Также еще два ребенка пострадали в разных ДТП: один пересекал дорогу на самокате, а другой на велосипеде. Последний пострадавший не справился с управлением самокатом. В ведомстве призвали родителей более ответственно относиться к обеспечению безопасности своих детей. В частности, они просят исключить возможность управления транспортным средством несовершеннолетними и не доверять им велосипеды и самокаты, если они плохо знают ПДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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