Силовики обвинили курганца в лесном пожаре с ущербом в 5 млн

13 августа 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Прокурор Петуховского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу о неосторожном обращении с огнем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Курганской области обвиняется в неосторожном обращении с огнем. По версии прокуратуры, действия 42-летнего мужчины повлекли уничтожение лесных насаждений на сумму примерно 5 млн рублей. «Расследованием уголовного дела установлено, в апреле 2022 года мужчина допустил неосторожное обращение с огнем, в результате чего были повреждены и уничтожены лесные насаждения. ГКУ „Курганское управление лесами“ причинен значительный материальный ущерб на сумму более 5 млн рублей. К обвиняемому предъявлен иск о возмещении причиненного вреда на указанную сумму», — написано на сайте прокуратуры Курганской области. Уголовное дело направлено в Петуховский районный суд. Максимальное наказание, которое грозит нарушителю — лишение свободы на срок до 4 лет. Ранее URA.RU сообщало о жителе Звериноголовского района Курганской области, которого будут судить за то, что он использовал неисправный электрический удлинитель. Это привело к гибели пяти человек. Информация об утверждении обвинительного заключения появилась 2 августа на сайте областной прокуратуры.

Житель Курганской области обвиняется в неосторожном обращении с огнем. По версии прокуратуры, действия 42-летнего мужчины повлекли уничтожение лесных насаждений на сумму примерно 5 млн рублей. «Расследованием уголовного дела установлено, в апреле 2022 года мужчина допустил неосторожное обращение с огнем, в результате чего были повреждены и уничтожены лесные насаждения. ГКУ „Курганское управление лесами“ причинен значительный материальный ущерб на сумму более 5 млн рублей. К обвиняемому предъявлен иск о возмещении причиненного вреда на указанную сумму», — написано на сайте прокуратуры Курганской области. Уголовное дело направлено в Петуховский районный суд. Максимальное наказание, которое грозит нарушителю — лишение свободы на срок до 4 лет. Ранее URA.RU сообщало о жителе Звериноголовского района Курганской области, которого будут судить за то, что он использовал неисправный электрический удлинитель. Это привело к гибели пяти человек. Информация об утверждении обвинительного заключения появилась 2 августа на сайте областной прокуратуры.