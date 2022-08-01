01 августа 2022

Курганца будут судить за пожар с пятью погибшими

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Последствия пожара в поселке Рябково. Курган, сгоревший дом, последствия пожара
Пожар произошел из-за неисправного удлинителя (архивное фото) Фото:

Жителя Звериноголовского района Курганской области будут судить за то, что он использовал неисправный электрический удлинитель, и это привело к гибели пяти человек. Информация об утверждении обвинительного заключения появилась 2 августа на сайте областной прокуратуры.

«Прокурором Звериноголовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219, ст. 125 УК РФ. <…> За совершение указанных преступлений обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», — указано в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в августе 2021 года в доме обвиняемого было застолье с большим числом гостей. Мужчина соединил неисправный удлинитель с музыкальной колонкой, а перед сном ее не отключил. После возникло короткое замыкание, и произошел пожар, из-за которого погибли пять человек, в том числе два ребенка.

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Жителя Звериноголовского района Курганской области будут судить за то, что он использовал неисправный электрический удлинитель, и это привело к гибели пяти человек. Информация об утверждении обвинительного заключения появилась 2 августа на сайте областной прокуратуры. «Прокурором Звериноголовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219, ст. 125 УК РФ. <…> За совершение указанных преступлений обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», — указано в сообщении. В прокуратуре рассказали, что в августе 2021 года в доме обвиняемого было застолье с большим числом гостей. Мужчина соединил неисправный удлинитель с музыкальной колонкой, а перед сном ее не отключил. После возникло короткое замыкание, и произошел пожар, из-за которого погибли пять человек, в том числе два ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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