Курганца будут судить за пожар с пятью погибшими

Жителя Звериноголовского района Курганской области будут судить за то, что он использовал неисправный электрический удлинитель, и это привело к гибели пяти человек. Информация об утверждении обвинительного заключения появилась 2 августа на сайте областной прокуратуры.
«Прокурором Звериноголовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219, ст. 125 УК РФ. <…> За совершение указанных преступлений обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», — указано в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что в августе 2021 года в доме обвиняемого было застолье с большим числом гостей. Мужчина соединил неисправный удлинитель с музыкальной колонкой, а перед сном ее не отключил. После возникло короткое замыкание, и произошел пожар, из-за которого погибли пять человек, в том числе два ребенка.
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Жителя Звериноголовского района Курганской области будут судить за то, что он использовал неисправный электрический удлинитель, и это привело к гибели пяти человек. Информация об утверждении обвинительного заключения появилась 2 августа на сайте областной прокуратуры. «Прокурором Звериноголовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219, ст. 125 УК РФ. <…> За совершение указанных преступлений обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», — указано в сообщении. В прокуратуре рассказали, что в августе 2021 года в доме обвиняемого было застолье с большим числом гостей. Мужчина соединил неисправный удлинитель с музыкальной колонкой, а перед сном ее не отключил. После возникло короткое замыкание, и произошел пожар, из-за которого погибли пять человек, в том числе два ребенка.